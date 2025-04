Larroque apuntó contra La Cámpora: “Están extorsionando al Gobernador”

Luego de que se suspendieran las PASO en la provincia de Buenos Aires, aunque todavía no se fijó el calendario electoral debido a la falta de acuerdos políticos en la Legislatura, continúa la tensión en el peronismo. Andrés Larroque, ministro bonaerense y uno de los principales armadores del Movimiento Derecho al Futuro, cruzó a La Cámpora al afirmar que “están extorsionando al gobernador" ya que acusó que se necesitan "legisladores oficialistas que respondan a Axel Kicillof”.

En diálogo con El Destape 1070, el dirigente explicó que el lunes por la mañana la Junta Electoral bonaerense se reunió con los presidentes de todos los bloques políticos para comenzar a trabajar los plazos electorales vigentes. Los únicos ausentes fueron los presidentes de Unión por la Patria. Al respecto, Larroque dijo que “ayer los únicos presidentes de bloque que no fueron son los oficialistas, pero que actúan como opositores: Teresa García y Facundo Tignanelli. Subordinan el funcionamiento de las instituciones a una extorsión en función de una discusión de espacios de poder. Necesitamos legisladores oficialistas, que respondan al Gobernador”, remarcó.

Para que no quedaran dudas, el ex militante de La Cámpora apuntó contra el actual conductor del espacio. “No estamos discutiendo a Cristina, estamos discutiendo a una bandita de Máximo Kirchner, a un grupito de irresponsables. Al final parece que juegan para Milei”, sentenció. “Pareciera que, para ellos, el problema es Axel y no Milei”, agregó.

A pesar de las críticas y roces, Larroque dijo que “la voluntad de dialogo está, pero la realidad habla de conspiraciones permanentes, de acciones que ponen en riesgo el propio funcionamiento de la democracia en la provincia de Buenos Aires con Milei en casa de Gobierno”. En ese sentido, el dirigente pidió “humildad” y que “no obstruyan más”. Al respecto, reflexionó que “no tiene sentido que estén dentro de un espacio político si su conducta es de permanente obstrucción” y, finalmente, manifestó que “si queremos enfrentar a Milei, hay que fortalecer a Axel”.

PASO suspendidas en PBA

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por más de dos tercios el proyecto que envió semanas atrás el gobernador Axel Kicillof y que suspende las PASO para estos comicios. En consecuencia, a nivel local, los y las bonaerenses irán a las urnas el 7 de septiembre para elegir a sus legisladores y concejales. La izquierda fue el único espacio que se opuso.

Luego de votar la suspensión, cada uno de los bloques dieron su postura política. La izquierda votó en contra, mientras que Unión por la Patria votó a favor y, dependiendo la facción a la que responden, los argumentos fueron variopintos. El diputado de UP, Gustavo Pulti, dijo que “los plazos deben cambiarse; la junta Electoral está diciendo que, para cumplir con todas las formalidades de la ley, requiere más plazos que los quedan vigente con las PASO suspendidas”.

“Estamos en una dilación que tiene una intención que no está tan explícita y no está tan clara. La elección sin plazos la tendría que estar resolviendo hoy esta Legislatura, ¿y por qué no la resuelve? Esta Legislatura está procastinando, está dejando para mañana lo que debe hacer hoy”. Por La Libertad Avanza, Sebastián Pascual, celebró que las PASO "sean suspendidas", y pidió "seriedad" al oficialismo debido a las internas que posee.

Susana González, diputada que responde al Movimiento Derecho al Futuro, recordó que "hubo un empeño general en poner trabas a todo esto. El gobernador nos pidió celeridad y se hizo todo para que no haya celeridad". Además detalló "tienen diferencias políticas" dentro de su propio bloque y que "está bien que eso suceda".

Sin embargo, aclaró que "cinco gobernadores del PJ suspendieron las PASO, el problema era que acá las proponía Kicillof; 44 intendentes del PJ de la provincia de Buenos Aires pidieron mediante nota que se desdoblaran las elecciones. Mi opinión es que quisieron tratar que Axel Kicillof sea el Alberto Fernández que tuvimos a nivel nacional".

Por La Libertad Avanza, Guillermo Castello dijo que "se perdieron 4 meses" con la discusión de las PASO, y que se debió a una "pelea de casta, una pelea por la lapicera que a la gente no le interesa".