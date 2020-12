Kicillof: “Politizar una vacuna es un récord mundial”

Este martes 29 de diciembre comenzará la campaña de vacunación contra el COVID 19 en todo el país. De las primeras 300.000 dosis Sputnik V unas 123.000 serán aplicadas dentro de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó en Radio 10: “Politizar una vacuna es un récord mundial”. Y además dijo que “la oposición que discute todo y se niega a todo lo hace por un afán de oponerse. Las críticas infundadas pasan por aquellos que no tienen responsabilidad en la política”.

El mandatario provincial señaló que “deberíamos estar todos muy contentos que finalmente empieza el principio del fin que es la campaña de vacunación”. Sobre la campaña manifestó que “va a ser un proceso largo, empezando por los grupos más expuestos y de riesgo, va a ser una tarea titánica”.

Para que la campaña comience este martes 29 de diciembre, el gobierno bonaerense comenzó un silencioso trabajo desde el domingo y no paró. El área de salud está realizando una labor específica destinada a que cada una de las dosis llegue a destino y esté lista para ser aplicada en los hospitales públicos.

Respecto del día en que Kicillof se vacunará, explicó que, tras la reunión con el Presidente y los gobernadores y gobernadoras, “cada uno decidirá el momento cuando nos vacunemos, lo que sí es que los 24 gobernadores expresamos la necesidad de empezar a vacunar cuanto antes”.

Sobre la situación en el territorio bonaerense y una subida de casos en las últimas semanas, detalló que “venían bajando los casos pero esto se revirtió porque entiendo que la bajada misma de los casos contribuye a relajar los cuidados, trabajamos muy fuerte en consolidar el descenso, pero entre las fiestas y que haya mayor movilidad fueron en crecimiento. Estamos muy preocupados”.

Registro con Provincia

En diálogo con Alocarla, por El Destape Radio, el viceminitro de Salud bonaerense, NIcolás Kreplak aseguró que el operativo empezará “en hospitales, es un terrenos más amigable porque lo conocemos bien. Llevamos 243 mil personas inscritas" en la página web, https://www.gba.gob.ar/vacunate, que “no es para pedir turno sino para registrarse. La primera parte será para el equipo de terapia intensiva".

Por otro lado, añadió que "la vacunación es con turno y hay que gestionarlo". Va a haber oficinas públicas preparadas para eso y "estamos trabajando con intendentes y autoridades de los barrios para que puedan pasar por las casas y ayudarlos a inscribirse". La razón principal es para anunciar que, más allá de los turnos on line, también va a haber una forma de hacerlo presencial. "Estamos pensando en una estrategia integral y en un seguimiento post vacunación" para dejar a la sociedad tranquila y poder registrar cualquier tipo de síntomas.

"Vamos a ir abriendo los anillos de a qué población vamos a ir vacunando también en función de las vacunas que tengamos", explicó y aclaró que “los que se inscribieron no están pidiendo turno, están manifestando su voluntad para que nosotros también podamos desplegar la logística" porque en el mundo hay mucha demanda y "no podemos darnos el lujo de que no coincidan las personas con las vacunas, tenemos que hacer muy eficaz este proceso".