Kicillof pidió al FMI que investigue las declaraciones de Georgieva: "Préstamo político"

Tras la polémica foto de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y con un pin de una motosierra, y luego de haber pedido que no haya “cambios” en las elecciones, pidiendo que acompañen a La Libertad Avanza, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió este lunes a la mañana una carta al Directorio Ejecutivo del FMI “exigiendo una investigación sobre la conducta de Kristalina Georgieva”.“Con sus declaraciones sobre las elecciones argentinas y su apoyo explícito al oficialismo, violó el reglamento del Fondo y su deber de imparcialidad”, esgrimió.

En ese sentido, Kicillof afirmó que Georgieva, “no solo intervino en nuestro proceso electoral, sino que llegó a posar en una foto oficial luciendo un pin partidario de La Libertad Avanza, un hecho absolutamente inédito”. “¿Se imaginan la reacciones que causaría en el mundo si la titular del FMI se dejara fotografiar con un pin del Partido Justicialista o de MORENA?”, ironizó.

En la habitual conferencia de prensa de los lunes en Casa de Gobierno, el ministro Carlos Bianco, dijo que el nuevo préstamo del FMI “es político” y “ha sido empujado por el presidente Trump”. “Endeudaron a generaciones de argentinos para intentar ganar la elección de este año”, denunció.

La conferencia de prensa del lunes 28 de abril

Según explicó el ministro de Gobierno provincial, las declaraciones de Kristalina Giorgieva, "violan uno de los principios básicos del derecho internacional sobre la no injerencia en los asuntos internos de los países" y además, "va contra la propia carta constitutiva del FMI". Para ser más específico, Bianco hizo referencia al Convenio Constitutivo del FMI. Leyó el artículo 22, sección 4, inciso C, que trata de la organización y dirección del mismo: "En el desempeño de sus funciones el director gerente y el personal del Fondo se deberán por completo al servicio del fondo y no al de ninguna otra autoridad. Los países miembros del fondo respetarán el carácter internacional de este deber y se abstendrán de todo intento de ejercer influencia sobre cualquier funcionario en el desempeño de sus funciones".

En tanto, el Código de Conducta del staff del FMI, indica que "se espera que - cada uno de sus funcionarios - actúe con imparcialidad. Debe asegurarse que la expresión de sus opiniones y convicciones personales no comprometa, ni parezca comprometer el desempeño de sus funciones oficiales ni los intereses del FMI. Su conducta oficial debe caracterizarse en todo momento por la objetividad y el profesionalismo. No debe permitir que las relaciones o consideraciones personales, incluidos el sesgo o el favortismos, influyan en el desempeño de sus funciones oficiales, y debe evitar situaciones que generen un conflicto de intereses".

Y finalmente, Bianco dijo que "los términos de referencia del propio contrato de trabajo de la señora Georgieva dicen que 'si bien puede puede ser miembro de un partido político y contribuir con fondos al partido o a candidatos individuales, no podrá asistir en términos personales a reuniones de partidos políticos, no podrá asumir ningún cargo de liderazgo dentro de un partido político, ni podrá participar en actividades políticas partidistas, ya que esto sería incompatible con sus funciones como directora del fondo".