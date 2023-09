Kicillof: “No venimos ni con motosierra ni con dinamita, venimos con obras”

El gobernador bonaerense inauguró un nuevo tramo de la autopista Presidente Perón que beneficiará a 12 millones de personas. El dirigente exhibió un obra realizada por el Estado y puso en duda que “el mercado” sea capaz de hacerla. Los detalles.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acompañado de autoridades nacionales e intendentes de la región inauguraron un tramo de la Autopista Presidente Perón de kilómetros entre la Autopista Ezeiza - Cañuelas y la ruta provincial N°210. La misma se trata de una conexión entre el norte y sur de la provincia que incluye 7 puentes y 4 distribuidores. “No venimos ni con motosierra ni con dinamita, venimos con obras, hospitales, rutas, cuenta DNI y trabajo”, afirmó Kicillof en el acto de inauguración.

“Hoy vemos a un candidato decir que ‘le va a dejar las grandes obras a un negocio privado’, eso ya lo hizo Macri, ya fracasó con eso, no volvamos a cometer mil veces los mismo errores. No vamos a tener autopistas, no vamos a tener hospitales, lo demuestra la historia”, manifestó el dirigente provincial.

Además el Gobernador reconoció todo lo que “falta” por hacer y pidió que lo acompañen 4 años más: “Sabemos que hay deudas, es mucho lo que falta, tenemos que completar esta ruta y otras tantas”. “Lo que pedimos en la provincia de Buenos Aires es un acompañamiento, con la tranquilidad y la certeza que nos da haber hecho en estos 4 años todo lo que no se hizo años anteriores, y también con el compromiso de hacer todo la que falta”, ratificó.

Con la inauguración del nuevo tramos, se llega a los 83 kilómetros de extension, e integrará a 12 municipios del conurbano bonaerense. Para ello, el estado nacional y provincial se invirtieron $68.993 millones.

Kicillof contra el discurso de Milei

En tanto, el mandatario se refirió a la obra inaugurada y puso en debate la diferencia entre Estado y Mercado: A veces dicen que el mercado soluciona todo, entonces yo me pregunto: ¿alguien le prohibió al mercado hacer esta autopista? ¿alguien les prohibió al mercado hacer la ruta 6 o la ruta 4? Esta autopista es una ejemplo muy claro de que hay cosas que está muy bien que las haga el mercado, pero hay otras grandes obras que tienen que ver con la conectividad, la salud, la educación que sino las hace el Estado, no las hace absolutamente nadie”.

“En ningún país hubo que elegir entre Estado y mercado, es mentira, es falso. En Argentina no hay mercado que funcione bien sino hay un Estado que haga lo que tiene que hacer”, cerró. Finalmente agradeció el acompañamiento de la vicepresidenta “Cristina Fernández”, ya que “nada de esto seria posible sin ella”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló que “cuando todo se cae, lo vimos en la pandemia, lo único que está es el Estado”. “Como nunca están diferenciados los modelos, y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Cuál es el modelo que va a permitir en la Argentina que sigan estas obras? ¿Cuál es el modelo que va a seguir apostando a la educación publica y al conocimiento? ¿Cuál es el modelo que va permitir que la Argentina desarrolle? El nuestro es el único espacio político que habla de salario, de trabajo, de ingreso y de obra publicas. Los otros dos espacios discuten sobre los niveles de ajuste que tiene que hacer la Argentina”, reafirmó.