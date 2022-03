El Conurbano, "a disposición" por la unidad del Frente de Todos y frenar la inflación

El diputado nacional y referente de Florencio Varela, Julio Pereyra, se refirió a la reunión de los intendentes de la primera y tercera sección electoral bonaerense. “Hay que preservar la unidad”, dijo en declaraciones a El Destape Radio y agregó que “estamos a disposición del Presidente y los funcionarios para bajar la inflación”.

El martes a la noche intendentes y dirigentes de la Primera y la Tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires se reunieron para mostrar su “apoyo” al gobierno y sostener la “unidad”. En ese sentido, los jefes comunales pidieron al presidente Alberto Fernández una mesa de diálogo por la suba de precios y la inseguridad. “Nos preocupa la inflación”, afirmó Pereyra.

Respecto del encuentro indicó que “fue una reunión para apostar a la unidad, nosotros queremos la unidad”. “En las diferencias que puedan tener Cristina y Alberto no podemos interceder, eso se define en otro nivel, pero queremos participar en sacar el país adelante y acá tiene que primar la cordura”, explicó el diputado nacional.

El dirigente, si bien reconoció que “hubo expresiones un poco más críticas y otras mucho más razonables, lo que sí se habló es de preservar la unidad y ponernos a disposición del Presidente y los funcionarios para bajar la inflación”.

En ese sentido, Pereyra recordó que “recibimos un país defaulteado, a los tres meses tuvimos una pandemia y ahora estamos en medio de una guerra. Entonces todos tenemos que juntarnos y aportar. Estamos todos en el mismo barco y la gente la está pasando mal”.

Del encuentro en La Matanza participaron la vicegobernadora Verónica Magario, ex jefa comunal de La Matanza, el jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, y ex intendente de Lomas de Zamora, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Leonardo Nardini (ex Malvinas Argentinas) el diputado provincial Mariano Cascallares (Almirante Brown) y el administrador de la Dirección de Vialidad de la Provincia, Hernán Y Zurieta (Punta Indio).

También los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Juan Fabiani (Almirante Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas), Carlos Ramil (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Marina Lesci (Lomas de Zamora), Juan Ustarroz (Mercedes), Gastón Granados (Ezeiza), Karina Menéndez (Merlo). Federico Achával (Pilar), Mayra Mendoza (Quilmes) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).