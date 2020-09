En medio de una semana de cruces entre los intendentes de la oposición con el gobierno bonaerense respecto de las aperturas dentro de la pandemia y el sistema de fases, Axel Kicillof realizó una teleconferencia con 44 jefes comunales por la firma de convenios para la realización de obras de infraestructura municipal por $736.254.999.

“Sigamos trabajando en un año de pandemia, este no en un año electoral, no opten por el oportunismo, están abiertos los teléfonos, no hace falta comunicarnos por los diarios”, dijo el Gobernador frente a los 44 distritos entre los que se encontraban las principales figuras de la oposición como los intendentes Jorge Macri, de Vicente López; Héctor Gay de Bahía Blanca y Julio Garro de La Plata.

“No es momento para vivos, si tratan de sacar ventaja nos obligan a tener que dar respuesta, y no es algo que quiero dar. Lo pasado pisado, sigamos coordinando”, agregó Kicillof en referencia a los últimos cruces que hubo con la ciudad de Tandil y su proceso de semaforización para tratar los casos de covid.

Por su parte, el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, señaló que “los plazos de las obras serán entre cuatro y seis meses, así que muchas de ellas estarán terminadas para fin de este año y otras para los primeros meses del año que viene”.

Ambicioso plan de infraestructura

Las 60 obras se realizarán en 44 municipios por un total de $736.254.999; 31 de arquitectura por $147.881.905; 28 convenios de vialidad por $551.773.093; y una de hidráulica por $36.600.000. Entras las principales obras se destacan las de Almirante Brown en las que rehabilitarán pavimentos rígidos y flexibles por un total de $41.580.759,63. En Bahía Blanca pavimentarán 11 cuadras por $12.874.299. En Escobar también harán obras de pavimentación de la calle Juan Mermoz Norte entre canal A Tajamar y Achával Rodríguez con una extensión de 1800 metros lineales por $20.487.600.

En la capital de la provincia de Buenos Aires invertirán $58.455.000 para cordones cuneta de la calle 121 entre 62 a 64; divisor central en avenida 25 entre 48 y 50 (cordón cuneta); bacheo y cordón cuneta calle 28 bis entre 493 y 495; repavimentación calle 32 entre 155 y 161 - B° San Carlos; pavimentación de la calle 6 entre 500 y 501, ejecución de cordón cuneta en calle 501 entre 5 y 6; y provisión de mezcla asfáltica para bacheo en diferentes calles.

En tanto, en el distrito de Malvinas Argentinas las obras tendrán un costo de $67.024.000; en Merlo invertirán $69.133.000 y en Tres De Febrero $21.715.109. En las tres ciudades se harán obras de pavimentación.