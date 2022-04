Con Kicillof a la cabeza, avanza la institucionalización del Frente de Todos de PBA

El gobernador encabezó un almuerzo con los principales referentes del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires en La Plata. El albertismo, el gran asunte de la jornada.

El gobernador Axel Kicillof encabezó un almuerzo con los principales referentes del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, en la residencia de La Plata. Con representantes del kirchnerismo, intendentes y el massismo se definió avanzar en la insititucionalización de la coalición de cara al 2023.

El encuentro tuvo lugar en la Casa de Gobierno a las 13 horas y duró aproximadamente dos horas. Estuvieron la vicegobernadora, Verónica Magario, el Presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; Malena Galmarini en representación del Frente Renovador, Mario Secco por el Frente Grande; Carlos Castagneto por Kolina, Mónica Macha de Nuevo Encuentro, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez y el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

Según detallaron a El Destape, el almuerzo lo organizó el tridente Kicillof-Kirchner-Massa y, tras la cancelación de un acto en Azul que el mandatario tenía previsto para este martes, el encuentro bonaerense tomó forma y se concretó. El objetivo es " coordinar acciones que consoliden el trabajo que se viene realizando en territorio bonaerense".

Vale remarcar que del almuerzo no participó ningún funcionario o funcionaria que respondan al presidente Alberto Fernández, dando un claro mensaje político hacia Casa Rosada. Con el encuentro efectuado el Frente de Todos provincial "continuará desarrollando una serie de reuniones con todos los actores que conforman la coalición para fortalecer el espacio de discusión y debate interno y las definiciones en torno a la realidad de nuestra provincia".

Desde Casa de Gobierno detallaron que "la institucionalización de mesas provinciales es un trabajo que se viene desarrollando en varias jurisdicciones del país" y agregaron que "pone de manifiesto el compromiso democrático con el debate de ideas y el trabajo mancomunado para mejorar las condiciones de vida de las y los argentinos".

El cruce Larroque-Zabaleta

El lunes por la tarde el mandatario presentó el programa MESA en Florencio Varela. Allí estuvo acompañado de Máximo Kirchner, Andrés “Cuervo” Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense), Juan Zabaleta (ministro de Desarrollo de la nación), Martín Insaurralde (Jefe de Gabinete), Cristina Álvarez Rodríguez (ministra de Gobierno), Fernanda Raverta (titular de la ANSES), Andrés Watson (intendente de Florencio Varela) y Alberto Sileoni (Director General de Cultura y Educación).

Al momento de hablar, Larroque dijo que “la gestión, la política se pueden pensar desde un ‘yo’ o desde un ‘nosotros’”, y pidió “no jugar a las escondidas” y discutir las medidas “mirándonos a la cara”. “No tengamos miedo, no hay cosa peor para un dirigente político que ser condenado al olvido de la historia”, disparó el “Cuervo” Larroque.

Máximo Kirchner junto a intendentes bonaerenses en la previa del acto en Florencio Varela

“La verdadera política del ministerio de desarrollo social se hace en el ministerio de Economía, se hace con las políticas económicas a nivel nacional. Eso es lo que va a cambiar la ecuación”, señaló haciendo una referencia directa a Martín Guzman. El discurso fue seguido segundo a segundo por Máximo Kirchner, quien estaba a dos sillas de distancia y asentía con la cabeza.

“Formamos parte de una filosofía política que no cree ni considera que el conflicto es el motor de las trasformaciones, pero no lo niega, ni lo esconde, y que sabe que si por la vía del diálogo no se puede porque hay 4 vivos jugando a las escondidas, sabe bien que es al lado del pueblo, defendiendo los intereses del pueblo”, apuntó.

Luego fue el turno de Zabaleta: “La noticia hoy tiene que ser que todos juntos vamos a seguir trabajando para invertir en los que más lo necesitan, que vamos a seguir trabajando para distribuir la riqueza en la Argentina. Ese es el camino y que los que más tienen – con mucho respeto – entiendan que hay 17 millones de pobres y que vinimos a hacernos cargo”. Y sumó: “No vamos a titubear nunca en materia de política, a mí me tocó en 3 oportunidades y lo voy a contar como infidencia, e hacer un zoom contra el FMI. Es lo peor lo que le puede pasar a los pueblos el FMI”.

“No busquen demasiadas vueltas, vinimos como gobierno nacional, como frente político a transformar y generar trabajo y a los que menos tienen le vaya mejor”, remarcó y agregó: “A mí que no me la cuente nadie, recorro cada barrio de la Argentina, cada club, y hay expectativa y esperanza. Todo eso, todos juntos”. Luego de ello, Zabaleta saltó del estrado, saludó a los intendentes presentes y se fue rápidamente del acto sin posibilidad de sacarse fotos con los dirigentes ni dando declaraciones a la prensa.