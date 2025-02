ARBA le respondió a Caniggia por promocionar torres de lujo ilegales: “Fantasma”

Tras la polémica generada por Alex Caniggia, quien promocionó departamentos de lujo en el Tigre valuados en más en U$368 mil dólares pero que la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) constató que figuraban como baldíos para el fisco, el hijo del ex futbolista redobló la apuesta y criticó a la Agencia de Recaudación bonaerense.

En un segundo posteo en sus redes sociales, el hijo de Claudio “el pájaro” Caniggia aparece en otro inmueble y critica el trabajo de la Agencia de Recaudación: “Que la gente del ARBA se ponga a laburar una vez y se pongan a indagar. Los que se hacen los millo, que me la chupen y mi leche van a tragar”.

Además, dijo que “se acabó la joda”, y que “en este país, si te gusta vivir en Nordelta, vas a tener que pagar, o sea billete, billete”. Finalmente, se refirió las críticas que recibió en las redes sociales por los posteos criticando a la gente: “Solo me río de los haters, que se vayan a cagar”.

En tanto, el director Ejecutivo de la entidad recaudatoria, Cristian Girard, dijo en declaraciones radiales que Alex Caniggia “es un fantasma impositivo”. “No tiene bienes, no tiene ingresos declarados, y aparentemente tampoco los tiene en ARCA”, agregó el funcionario provincial. También, se refirió a las formas de criticar a las personas: “Ostentar, ostenta. Parece que está de moda enrostrarle a los pobres que son pobres porque se lo merecen, no son piolas como ellos porque son ricos. La ostentación es un signo de época”.

El posteo de Alex Caniggia

Cómo son las torres de lujo

Los edificios Sky One y Sky Two, ubicados en el exclusivo complejo Remeros Beach, están valuados en U$S4.000 el metro cuadrado. Cada unidad cuenta con terrazas con vistas panorámicas, amenities premium como piscinas climatizadas, gimnasio de última generación y salones de usos múltiples. El complejo ofrece seguridad privada las 24 horas y acceso exclusivo a su playa artificial.

Las edificaciones, supuestamente “baldías”, cuentan con una laguna artificial de 20.000 metros cuadrados, playas de arena, áreas de esparcimiento y un sector deportivo con canchas de fútbol y tenis. El influencer promocionó el emprendimiento inmobiliario tirando dólares por el lugar y afirmando que, “el que tiene plata, hace lo quiere”. Y tildó de “pobres” a las personas que utilizan celulares con sistema operativo Android.

Las torres que figuran como "baldías"

“Acá estamos en otro nivel”, contó y comenzó a tirar pesos y dólares en el departamento. Sin embargo, y a pesar de todos los lujos que ofrece, ARBA realizó un operativo de fiscalización y comprobó que las dos torres tributaban como “terrenos baldíos”.

“Es inaceptable que en un complejo con departamentos de lujo paguen impuestos como si fueran terrenos baldíos”, dijo Girard. “Vamos a seguir profundizando estas fiscalizaciones para evitar estas maniobras y asegurar que los evasores cumplan con sus obligaciones igual que hace el resto de los bonaerenses que están en regla y pagan sus impuestos al día, que son la enorme mayoría”, cerró el funcionario.