Propiedad Privada, Discapacidad y Endeudamiento: un temario a pedir de LLA en Diputados

La Cámara de Diputados tendrá su sesión mañana, en la que debatirán los proyectos de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad, que promovió el oficialismo para diluir los que presentó la oposición dura. La Libertad Avanza (LLA) confía en tener el acompañamiento de los aliados para arrancar el debate y sancionar el temario.

{{{htmlAmp}}}

Qué se debatirá mañana en Diputados

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mañana a las 12, la Cámara Baja tendrá una sesión especial, en la que se tratarán los proyectos de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de endeudamiento familiar, la emergencia en discapacidad, el proyecto de la creación del módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA); modificaciones al Código Penal para agravar penas para el Vandalismo Rural; y la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras de la Nación a la provincia de Chaco.

Las iniciativas de Vandalismo Rural y Barranqueras fueron impulsados por el PRO y la UCR, respectivamente. Respecto a la Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo, obtuvo unanimidad de todos los bloques en el dictamen de la comisión de Salud y surgió como respuesta a las muertes por fentanillo que se produjeron en 2025.

"Están bien en quórum y votos para los proyectos", afirmaron a El Destape fuentes parlamentarias, respecto a si el oficialismo puede iniciar la sesión y aprobar los proyectos del temario. Estimaron que la jornada durará cerca de 23 horas.

Qué va a pasar con la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El primer proyecto a tratar, el de de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sostiene los mismos artículos del proyecto orginal, sin los que se cayeron en el Senado, y uno agregado que sostiene la ley de Tierras que se derogaba en el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei.

La semana pasada, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, LLA tuvo que sostener una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, para preservar el DNU que es tildado por la oposición dura como una reforma electoral encubierta. "Era perder lo menos para sostener lo más", explicó la semana pasada ante este medio una fuente de LLA.

También tuvo que eliminar un artículo del mega decreto desregulador que derogaba la ley de Tierras que también fue apuntada durante el tratamiento de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, cuyo artículo de derogación no sobrevivió. El encono con la norma sancionada en 2011 derivó en una victoria pírrica del oficialismo de la Cámara alta, en la que la media sanción se dio en un contexto de represión en las afueras del Congreso y un rechazo de sectores por fuera del micromundo político.

"Parece que tienen los números", se lamentó una voz que ocupa una banca de Unión por la Patria. Desde otra bancada opositora calculaban que las firmas del dictamen no aseguraban que LLA y sus principales aliados, el PRO y la Unión Cívica Radical, puedan aprobarlo. De ser aprobado, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene que volver al Senado para ratifique o rechace los cambios.

Qué va a pasar con los proyectos de endeudamientos y discapacidad

Los últimos temas de la orden del día serán los de endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad. Estos habían sido impulsados por la oposición dura en la sesión que motorizaron para el jueves 15, pero que se terminó cayendo por falta de quórum para voltear el DNU 70/23.

Los dictámenes de mayoría de la emergencia en discapacidad y sobre endeudamiento son del oficialismo y aliados. Esto quiere decir que serían los primeros que se pondrían a consideración y, para que se debatan los de la oposición dura, se tendrían que caer los de LLA y socios.

La estrategia de la oposición dura será apostar a que se caigan los dictamenes del oficialismo, aunque el panorama, tras el error de cálculo en la sesión de la semana pasada, es pesimista. Incluso en algunos bloques enfrentados a la Casa Rosada desconfían con lo que pueda pasar con estos proyectos si el tratamiento se extiende a la madrugada.

Como sea, los dictamenes del oficialismo y socios son versiones diluidas de los proyectos de la oposición dura sobre endeudamiento y discapacidad. Para la primera de las problemáticas se propuso la "educación financiera" y las advertencias como la solución.

En el caso de discapacidad, fueron con otro proyecto, que ratifica cuestiones establecidas en la emergencia. El miércoles pasado, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, afirmó que estaban los fondos previstos para afrontar las pensiones para discapacidad en el presupuesto 2027. Cuando en la comisión de Hacienda y Presupuesto le preguntaron si la Casa Rosada se guiará por lo que propone el proyecto de emergencia en discapacidad, el funcionario que responde al ministro de Economía, Luis Caputo, se sinceró:"Nosotros desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa".