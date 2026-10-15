Faltaron 8 diputados y no hubo quórum: se cayó la sesión para bajar el DNU 70/23

La oposición dura no logró el número para darle el tiro de gracia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei. Le faltaron 8 diputados en el recinto para poder ratificar el rechazo que se votó en el Senado en 2024. Se necesitaban 129 legisladores sentados y por hubo 121.

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La Libertad avanza (LLA) obtuvo el acompañamiento de los aliados del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales como Por Santa Cruz, La Neuquinidad, Independencia. El oficialismo también se vió beneficiado por ausencias de la cordobesa Alejandra Torres, los jujeños Jorge Rizzotti y María Zigarán (Provincias Unidas) y de faltazos en Unión por la Patria.

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En el caso de esos dos, responden a los gobernadores Martín Llaryora y Carlos Sadir, respectivamente. Zigarán había firmado la convocatoria a la sesión.

De este bloque también se ausentó Lourdes Arrieta, que era duda. A Jorge Ávila no se lo esperaba. De Unión por la Patria se ausentaron Paulo Tita y Estela Neder.

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