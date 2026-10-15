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Federico Pokorowski
Congreso

Faltaron 8 diputados y no hubo quórum: se cayó la sesión para bajar el DNU 70/23

La oposición dura en la Cámara Baja no logró el quórum para ratificar el rechazo al mega decreto desregulador de Javier Milei. El juego de los gobernadores. La calle sigue presionando y reclamando. 

15 de octubre, 2026 | 14.20

La oposición dura no logró el número para darle el tiro de gracia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei. Le faltaron 8 diputados en el recinto para poder ratificar el rechazo que se votó en el Senado en 2024. Se necesitaban 129 legisladores sentados y por hubo 121.

La Libertad avanza (LLA) obtuvo el acompañamiento de los aliados del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales como Por Santa Cruz, La Neuquinidad, Independencia. El oficialismo también se vió beneficiado por ausencias de la cordobesa Alejandra Torres, los jujeños Jorge Rizzotti y María Zigarán (Provincias Unidas) y de faltazos en Unión por la Patria.

 

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En el caso de esos dos, responden a los gobernadores Martín Llaryora y Carlos Sadir, respectivamente. Zigarán había firmado la convocatoria a la sesión. 

 

De este bloque también se ausentó Lourdes Arrieta, que era duda. A Jorge Ávila no se lo esperaba. De Unión por la Patria se ausentaron Paulo Tita y Estela Neder. 

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Federico Pokorowski

Soy periodista especializado en política. Actualmente acreditado en el Congreso.

Por más de diez años cubrí la actualidad política de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente desde el conurbano sur y la Legislatura bonaerense.

Soy egresado de TEA. También tengo el título de periodista deportivo y acumulo carreras que no termino.
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