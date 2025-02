El expresidente Mauricio Macri volvió a apuntarle al entorno de Javier Milei. El líder del PRO cuestionó al "triangulo de hierro" del Jefe de Estado, que componen la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. A este último lo responsabilizó por la fallida licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y por la entrevista interrumpida con Jonatan Viale en la que el Presidente involucró al ministro Mariano Cúneo Libarona con su defensa jurídica.

"Santiago Caputo está detrás de esa comisión trucha que se armó para la Hidrovía. Intentaron hacer una licitación sin competencia y fracasaron", afirmó Macri, marcando distancia con el esquema que intenta implementar el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) en la administración de la vía navegable clave para la economía argentina. Y advirtió: "En nuestro gobierno hicimos cientos de licitaciones, todas transparentes. Lo que fracasó fue su licitación, y yo la semana que viene le voy a contestar al señor Caputo".

En el marco de una visita al municipio bonaerense de Arrecifes, donde se reunió con el intendente local, Fernando Bouvier, el ex mandatario también responsabilizó a Caputo por la entrevista que intervino para que Milei no se complicara judicialmente en el escándalo cripto. "Vimos fue un presidente descuidado y mal rodeado", opinó, para luego señaló que "esa gente nunca debió haber llegado a reunirse con el presidente, sobre todo, en un país donde hay muchísimos especialistas en criptomonedas"

Para Macri, este episodio no solo dejó expuesto al presidente, sino que también dañó la imagen internacional del país. "Esto afecta la reputación de Argentina en un momento en que el presidente había logrado captar la atención del mundo por el equilibrio fiscal. Era un momento clave para atraer inversiones, y esto lo perjudicó. Merece una investigación", aclaró.

Macri apuntó contra el "triangulo de hierro" de Milei.

El ex presidente afirmó que tiene "una linda relación" y un "afecto personal" por el actual mandatario, pero señaló que "tiene un estilo personal". "Encima creó este 'triangulo de hierro', en el que delega muchas cosas, de las que no participa. Es la antítesis de lo que uno cree. Yo creo en los equipos, en una cierta orgánica y en el método. Las ideas son muy lindas, pero si no las clavas se las lleva el viento. Entonces hay una idea de cambio muy profunda, en la que yo me siento cerca de él, pero después hay que implementarla", señaló.

En cambio, destacó el apoyo que su partido le brindó al Jefe de Estado, y destacó que "el PRO es el garante del cambio y la institucionalidad". Por eso, pidió: "Votennos que vamos a acompañar a Milei, como lo hemos hecho impecablemente en el 2024 y desde antes de que ganara, con gente preparada". Con esa declaración expresa el enfriamiento de un posible acercamiento entre el partido amarillo y LLA.