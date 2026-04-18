Macri se fue de una conferencia de prensa cuando le preguntaron por Milei

El líder del PRO, Mauricio Macri, abandonó una conferencia de prensa en Chaco cuando un periodista le preguntó por su relación actual con el presidente Javier Milei y sembró nuevas dudas sobre el vínculo entre ambos. Fue luego de encabezar un acto del partido amarillo esa provincia, donde volvió a validar su alianza con La Libertad Avanza (LLA) pero le advirtió que "el silencio traiciona el cambio".

"A Mauricio Macri consultarle su relación con el presidente Javier Milei, luego de muchas críticas que ha lanzado no solo a su gobierno sino también a usted en estos dos años", consultó un periodista durante la conferencia de prensa en el Hotel Gala Convenciones. Al escucharlo, el expresidente de Cambiemos hizo un leve gesto con la cabeza hacia el diputado Fernando De Andreis, quien estaba sentado a su lado y le dio el micrófono para que se haga cargo de una respuesta que le pertenecía.

"Mirá, el PRO está más vivo que nunca...", comenzó a decir De Andreis. Al instante, Macri miró el suelo y se levantó de su silla para irse de la conferencia sin contestar y con un claro malestar. Su actitud llamó la atención de los presentes y sembró nuevas dudas sobre el real estado del vínculo entre ambos dirigentes. Según relató en vivo un periodista del medio local Norte Grande Federal, al segundo que Macri salió por unas cortinas negras se escucharon gritos y se generó un momento de tensión y confusión.

Mientras tanto, con la silla vacía de Macri a un costado, De Andreis continuó con su respuesta. "Lo vimos recién en el salón, están acá los presidentes de los tres distritos y la energía que vimos el otro día en Parque Norte o ahora es increíble. Vamos a poner el foco en la presentación de 150 candidatos", agregó, evitando hablar de la relación entre el líder del PRO y el Presidente.

Que había dicho en el acto

Antes de la conferencia, el titular del PRO encabezó un encuentro de dirigentes del partido amarillo del nordeste argentino en Chaco. En medio de la crisis del gobierno de Milei por los escándalos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el expresidente envió un mensaje al actual mandatario con quien -en un principio- compartía una gran relación. "La lealtad es al cambio", le marcó.

"No hay que callarse. Nosotros jamás vamos a cuestionar el rumbo, venimos a completarlo y no vamos a hacer oposición ni a darle ninguna excusa al populismo para que vuelva", afirmó Macri frente al auditorio compuesto de dirigentes amarillos, a quienes agradeció por dicha "lealtad".

El ex mandatario buscó recordar que su respaldo a Milei previo al ballotage fue clave para que el líder de La Libertad Avanza llegara a la Casa Rosada. Si bien garantizó que el partido amarillo no se opondrá al oficialismo, advirtió que el PRO no hará "silencio".