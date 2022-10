Tensión entre JxC y Milei: el libertario no estuvo mientras se votaba la tasa aeroportuaria de $250

En la votación del artículo 121, que establecía la creación del tributo para los pasajes de avión, el diputado libertario y sus pares Victoria Villarruel y Carolina Píparo se ausentaron. El resultado fue una derrota por un voto.

La sesión del martes de la Cámara de Diputados de la Nación, en la que se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2023, dejó como saldo los cuestionamientos de Juntos por el Cambios al bloque de La Libertad Avanza, que lidera Javier Milei, por haberse ausentado en la votación de una nueva tasa de 250 pesos para los pasajes de avión. Este artículo, dentro del cálculo de gastos y recursos para el año entrante, fue aprobado por un voto de diferencia.

Cerca de las 8 de la mañana, tras casi 18 horas de sesión, se votó el artículo 121 que establece la nueva tasa. La votación salió con 123 votos positivos contra 122 negativos. Minutos después, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, pidió la palabra y solicitó a la Secretaría de la Cámara si le podían informar "si el bloque que preside Milei ha vuelto, porque no llego a ver". Y añadió: "Es muy frustrante, perdimos la votación por un voto, es la creación de un nuevo tributo".

La titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, le respondió: "Llamelo y preguntelé, no tengo idea. No tengo el teléfono de Milei". En efecto, el libertario se había ausentado del recinto, al igual que su compañera de banca, Victoria Villarruel, y Carolina Píparo, que está en la bancada de Avanza Libertad pero se unió a Milei.

Las críticas de Juntos por el Cambio al libertario siguieron por Twitter. El titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, lanzó: "En la sesión de hoy, con la complicidad de los diputados oficialistas y libertarios, se creó un nuevo tributo denominado MILEI".

Por el lado de la Unión Cívica Radical, Karina Banfi señaló que "los 'libertarios' Milei, Píparo y Villarruel dicen combatir la presión tributaria pero se retiraron cuando se estaban por votar las retenciones y más impuestos a electrodomésticos", a la vez que agregó: "Gritan mucho, pero a la hora de los bifes se borran. Poco apego por el trabajo".

Hizo lo propio la diputada del PRO Mercedes Joury: "Que alguien lo despierte y le avise que se aumentó una tasa por su ausencia", escribió en las redes sociales, junto con una fotografía de la banca vacía.

Por su parte, desde la Libertad Avanza emitieron un comunicado en el que explicaron el motivo de la ausencia. "Como regla el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general. Como en este caso rechazamos la iniciativa nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo", indicaron.

En cambio, decidieron señalar a cuatro legisladores de Juntos por el Cambio: "un diputado de Martín Lousteau", María Victoria Tejera, "uno del gobernador radical de Corrientes", Manuel Ignacio Aguirre, "el ex ministro de Mauricio Macri, Gustavo Santos" y "la progresista Margarita Stolbizer", que en realidad pertenece al interbloque Encuentro Federal. Del mismo modo, señalaron que "tampoco estuvieron dos del PTS - FIT" y "dos del Frente de Todos".

"Pero lo más grave - agregaron - es que el voto clave fue de un diputado nacional tucumano aliado de Juntos por el Cambio", señalando a "Domingo Amaya, candidato a vicegobernador en 2015 del radical José Cano y funcionario del Gobierno del PRO-Cambiemos en el Ministerio del Interior de la Nación".

Por otra parte, las críticas a Milei y compañía vinieron de parte del opositor interno en el sector libertario, el ex concejal porteño Carlos Maslatón. El abogado largó varios twitts en la que le recrminió su ausencia del recinto.

"¿Qué hiciste, Milei? La militancia de La Libertad Avanza necesita saber por qué levantaste al bloque para crear este nuevo tributo que siempre dijiste que jamás votarías", lanzó Maslatón, quien se preguntó: "¿Es un arreglo con el gobierno y/o Eurnekian? ¿Que te dieron por esta entrega al comunismo?"

En esa linea, el ex concejal siguió: "Che, Milei, la de Presupuesto es la sesión más importante del año. No basta con un discurso de bloque ni votar en general y listo. Los negocios, los del estado opresor y de la casta, están en los artículos en particular. Si te rajás justo en esta parte, hay joda".

