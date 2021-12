Presupuesto 2022: Gobernadores sumaron críticas contra la oposición por el rechazo en Diputados

Gobernadores de Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, La Pampa, Misiones y Tierra del Fuego expresaron "sorpresa y malestar" con los diputados, especialmente los del macrismo, por dejar a sus administraciones sin los fondos previstos.

Los mandatarios de las provincias de Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, La Pampa, Misiones y Tierra del Fuego, responsabilizan hoy a la oposición por haber dejado a sus administraciones sin los fondos previstos dentro del proyecto de Presupuesto 2022, "priorizando intereses políticos por sobre el valor de inversiones en obras claves para cada región".

En sintonía con lo manifestado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien a través de un informe puso en evidencia los efectos negativos que causará a las administraciones provinciales y municipales el rechazo efectuado al proyecto de ley de Presupuesto General, un numeroso grupo de gobernadores manifestó en las últimas horas su "sorpresa y malestar" por la decisión de los legisladores de la oposición que imposibilitaron que la norma prosperara.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, aseguró que el rechazo al Presupuesto le provocará a su provincia pérdidas de "casi 9000 millones de pesos", impactando "de manera muy negativa" en la provincia. "Si alguien se perjudicó con la no sanción del presupuesto, fuimos los gobernadores y las provincias", consideró el entrerriano y señaló que hay legisladores que "en campaña dicen que defenderán los intereses de la provincia y después hacen otra cosa". E insistió: "Es menor recaudación y que nos quedemos con menos fondos para regalías y obras de gas".

Por su parte, el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, calificó la falta de Presupuesto como un "hecho de gran gravedad institucional", al tiempo que criticó a la oposición por rechazar el proyecto. El gobernador explicó, en declaraciones periodísticas, que "la falta de presupuesto impedirá, por la falta de recursos, obras que son consideradas como estratégicas en su provincia". Y agregó: "El perjuicio es muy grande. Cuando hablamos de obras, hablamos de empleo. Es entorpecer claramente", aseguró Melella. "Por un enojo no podés dejar a un país sin Presupuesto. Es una irresponsabilidad inmensa".

En tanto, Osvaldo Jaldo, titular del gobierno tucumano, consideró que "con el rechazo del Presupuesto, la oposición obró de forma irresponsable y egoísta"; y advirtió que "el veto provocado por la oposición producirá mucho perjuicio no sólo a Tucumán sino a todas las provincias".

Su par de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó que el rechazo del proyecto oficialista puede ocasionar "consecuencias graves". En esa línea, dijo: "Todos estamos muy sorprendidos porque esto se parece mucho a una cuestión destituyente, sediciosa, golpista, no sé de qué manera llamarlo porque esto no sucedió nunca en la historia de la Democracia. Dejar un gobierno sin presupuesto es altamente grave".

"Para la provincia es gravísimo que no se apruebe el presupuesto. Tenemos jardines de infantes, hospitales, escuelas, puentes, viviendas, acueductos, caminos vecinales y obras viales que no se van a poder realizar", enumeró el riojano.

El gobernando de La Pampa, Sergio Ziliotto, coincidió en que "no tener el Presupuesto significa un gran perjuicio para el Gobierno y las provincias", al tiempo que criticó a la oposición por "poner palos en la rueda". En declaraciones periodísticas, completó: "Estamos hablando que no podríamos hacer obras por un total de más de 13 mil millones de pesos, sumado también que está en el Presupuesto Nacional el compromiso de ejercicios futuros que nos afecta. Obras que son trascendentales para la provincia de La Pampa".

En tanto, Oscar Herrera Ahuad, de Misiones, detalló las obras que pierde su provincia: "El pueblo misionero tiene que saber, después de una larga sesión, el esfuerzo de la Renovación y de sus representantes en el Congreso Nacional consiguiendo reponer la Zona Aduanera Especial (en el Presupuesto), una herramienta de crecimiento económico que hubiera dado muchos beneficios a los misioneros, sumado un plan de obras para mejorar la calidad de vida de los 77 municipios", manifestó a través de su cuenta de Twitter. A lo que sumó: "Lamentamos la actitud mezquina de los diputados de Juntos por el Cambio que votaron en contra de lo que prometieron defender. Poniendo los intereses partidarios por sobre los intereses de la provincia".

Por su parte, Omar Perotti, de la provincia de Santa Fe, sostuvo que "dejar sin presupuesto a la Nación afecta a todos"; y acotó que "las diferencias políticas no pueden estar por encima de las necesidades del país y las provincias". En Twitter, consideró: "Para que haya gestión que resuelva necesidades de los argentinos, debe haber presupuesto. El Congreso debe debatirlo y aprobarlo. Dejar sin presupuesto a la Nación, afecta a todos. Las diferencias políticas no pueden estar por encima de las necesidades del país y las provincias".

Por último, el catamarqueño Raúl Jalil aseveró que como país "damos una mala imagen", a la vez que aseguró que la postura contraria al presupuesto asumida por Juntos por el Cambio "no fue una buena decisión".

Esta mañana, luego de que distintas voces opositoras, como la de jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salieran al cruce del informe presentado por Sergio Massa, que describió los efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias y los municipios, el presidente de la Cámara baja reafirmó lo expresado "en base a lo que dice la Constitución Nacional".

A través de su cuenta oficial de Twitter, Massa sostuvo: "Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto. Les reitero sin ninguna consideración el 1º de los 4 informes que surgen como resultado del rechazo al Presupuesto". Para luego señalar: "No lo hago de gusto, sólo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional".

Con información de Télam.