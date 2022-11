Horacio Rodríguez Larreta, molesto con las internas en JxC: "Esa imagen no es buena"

El jefe de gobierno porteño sostuvo que “hay unidad”, al mismo tiempo que contradijo a su compañero de partido, Cristian Ritondo.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que aún “no se habló de candidaturas” dentro del PRO, de cara a las elecciones de 2023. De esa manera, contradijo las declaraciones del diputado nacional Cristian Ritondo. "Hubo tensiones internas y esa imagen no es buena", reconoció.

El martes pasado, en una reunión de su mesa chica, el PRO estableció un mecanismo para "evitar y controlar" la escalada de su pelea interna en JxC por las postulaciones para las elecciones de 2023 y, según había informado el martes pasado Ritondo, hasta ahora, sus precandidatos a Presidente de la Nación son la titular del partido, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño y la diputada nacional María Eugenia Vidal.

"En la reunión no mencionamos el tema candidaturas. Ritondo habló como una opinión suya, y habrá que preguntarle a él por qué incluye o no a Mauricio (Macri). Hubo tensiones estas últimas semanas y esa es la imagen que se da y no es buena", señaló el jefe de Gobierno en declaraciones a CNN Radio.

Según había explicado el diputado, los dirigentes de la mesa nacional de su partido –entre quienes se encuentran Macri, Bullrich, Vidal y Rodríguez Larreta, más Humberto Schiavoni y Diego Santilli- definieron un "mecanismo entre los precandidatos para que haya una coordinación para que estas cosas de internas sean habladas siempre antes". Sobre eso, Larreta aseguró que "no estaba establecido tirar ese título y ni siquiera se habló del tema". Por otra parte, expresó que "jamás se mete en discusiones y peleas internas" y, si bien "ha habido tensiones, no es un ‘todos contra todos’".

Además, sobre las elecciones consideró que "todavía falta mucho para las candidaturas" y aseveró que "trabajarán todos juntos alrededor de un plan, más allá de nombres". En tanto, al referirse a las internas advirtió que "se requieren dos": "Obviamente no está bueno lo que pasó la semana pasada, hay que tratar de evitar esas situaciones; pero yo colaboro no enganchándome".

En esta línea, el alcalde porteño sostuvo que "hay muchos dirigentes que jamás se metieron en peleas" y que no tienen dudas que "seguirán trabajando juntos en los temas de fondo".

"La realidad es que no hay ningún riesgo en la unidad de Juntos por el Cambio, y gracias a esa unidad frenamos cosas del gobierno que le harían mal a Argentina, como el cambio de las PASO", afirmó y opinó que "no se puede cambiar la regla para la elección unos meses antes. Eso está mal, es hacer trampa. Es cambiar las reglas del fútbol a días del Mundial".

En cuanto a su gestión en la Ciudad, y las críticas tras la aprobación del proyecto de Presupuesto 2023, Larreta afirmó que "cualquier cosa que hagamos, la oposición la va a criticar" y remarcó que "todo el mundo ve y reconoce la transformación de la Ciudad de Buenos Aires".

Finalmente, durante su entrevista radial Larreta criticó la gestión del Gobierno nacional y aseguró que "si en el gobierno se pelean, es una mala señal para la Argentina". Para él, "el gran desafío en Argentina es trazar políticas y planes que, esté quien esté y venga quien venga, se sostenga en el tiempo".