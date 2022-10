Tolosa Paz dijo que se mantendrá firme el "techo a los planes"

La flamante ministra remarcó que continuarán con "la decisión política" de promover trabajo genuino. Destacó la importancia de reordenar la política social para evitar la superposición de planes que desalientan la búsqueda laboral.

La flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ratificó la continuidad de la política de su antecesor, Juan Zabaleta, al frente de la cartera social. Enfatizó que el "techo a las altas de los programas sociales" son "una definición inamovible" tomada por el Gobierno nacional. Destacó la importancia de reordenar la política social para evitar la superposición de planes que desalientan la búsqueda laboral.

En una entrevista a Télam, la funcionaria sostuvo que, si bien atenderá todas las demandas de asistencia alimentaria a comedores que realizan los movimientos sociales, el rechazo al reclamo de nuevas altas de beneficiarios se mantendrá firme. Zabaleta había explicado durante su gestión en Desarrollo Social que la decisión de no ampliar la cantidad de planes sociales era una medida de la política lanzada desde la asunción del gobierno del Frente de Todos, de salir del asistencialismo y transformar planes en trabajo genuino.

Desde el fin de semana pasado, Tolosa Paz viene trabajando en una transición ordenada con Zabaleta. El viernes por la mañana, la ministra estrenó su cargo en una reunión de varias horas con su colega de la cartera laboral, Kelly Olmos. Las flamantes ministras avanzarán en el "reordenamiento de la política social", poniendo un "techo" al número de planes sociales y para controlar y eliminar la "duplicaciones" de las asistencias estatales.

Tolosa Paz explicó que "el techo a las altas de los programas sociales" es "para que haya un aliento al trabajo y, por otro lado, administrar los recursos de manera responsable para evitar las superposiciones de planes que terminan desalentando la búsqueda del logro del trabajo formal en Argentina". La ministra detalló que "si a un plan, le sumo tres o cuatro transferencias más, la brecha con el salario se achica y la gente puede estar siendo desincentivada para la búsqueda del empleo".

Durante la gestión de Zabaleta comenzó la revisión de los 1,3 millones de beneficiarias y beneficiarias por medio de una auditoría. El exfuncionario explicó que "esto no es en contra de ningún dirigente social, intendente, ni de ningún gobernador. Es una política pública que tiende a cuidar y a transparentar un programa social que tiene mucho debate en este momento en Argentina". La auditoría insiste en controlar y certificar a los beneficiarios. "Tienen que trabajar, y si no trabajan, tienen que estudiar. Cursar capacitaciones de oficio. Si no estudian, ni trabajan, se dan de baja", remarcaba Zabaleta.

En este sentido, Tolosa Paz durante su gestión profundizará y potenciará la política para saber "qué quieren hacer, qué sueñan esas mujeres" (la mayoría del Plan Potenciar). "La auditoría sirve para poder tomar decisiones, pero más allá de eso, Trabajo y Desarrollo se ponen de acuerdo para que el decreto que firmó Sergio Massa tenga más fortaleza", agregó. La funcionaria hizo referencia a la medida anunciada por el ministro de Economía a fines de agosto, con la que se busca convertir 200 mil planes sociales a empleo a través de beneficios para las empresas que los contraten.

En este sentido, apuntó contra Patricia Bullrich, quien había dicho que "va a terminar los planes sociales en cuatro años". Tolosa Paz criticó que "ella tira títulos así, muy muy explosivos. ¿Qué nos proponemos nosotros? Puente al trabajo. ¿Qué es eso? Es ir justamente planificando que no tengamos en la Argentina 1.300.000 trabajadores de la economía popular subsistiendo con un plan social. Hay que alentar el trabajo y hay que desalentar la superposición de transferencias de ingresos".

"El tema es la decisión política de hacerlo, tomar las decisiones para que eso ocurra. No ocurre mágicamente. Si yo digo 'corte en la 9 de Julio, bueno 200.000 planes más' el mes que viene tengo un millón y medio. Mientras tanto, tengo a la Pyme acá que dice 'quiero un trabajador con el salario mínimo vital en 54 mil pesos' y resulta que una persona puede llegar a haber recibido (en planes) individualmente más que eso (...). Queremos que haya trabajo con derechos. Queremos que haya formalidad porque eso es vacaciones, aguinaldo, obra social y alguien que te defienda que es un sindicato, eso es peronismo", completó.

Unidad en el Frente de Todos

Por otro lado, la funcionaria fue consultada sobre el futuro político del Frente de Todos (FdT), y se mostró enfática ante la posibilidad de una ruptura. "A mí me consta que hay una unidad que no se va a romper de cara al 2023 y se sintetizará en una expresión política. Todavía no la vemos, o no está por lo menos en mi agenda", remarcó.

"Lo único que sé es que en estos 14 meses tenemos que resolver los problemas que tiene la Argentina: el primero tiene que ver con la inflación y cómo golpea a los que no tienen trabajo. Dije que el acuerdo de precios y salarios es necesario para poder acomodar la vida de los que tienen trabajo y de los que no los tienen. Si todo eso se da naturalmente, seremos competitivos de cara a las elecciones", añadió. En ese sentido, Tolosa Paz consideró que "lo peor que puede pasar es terminar un mandato con el sabor amargo de no haber podido mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino y de las expectativas que los votantes depositaron en el FdT".