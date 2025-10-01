Kicillof y Cristina se reunieron y hablaron de la coyuntura nacional y la campaña

El gobernador de la provincia de Buenos Aires visitó a Cristina Kirchner en San José 1111

Este miércoles la ex presidente Cristina Kirchner recibió en su casa de San José 1111 al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se habían visto por última vez a principios de junio, antes de que la Corte Suprema ratificara la condena e inhabilitación política contra la ex presidenta en el marco de la causa Vialidad.

El encuentro duró una hora y media, según pudo saber este medio de fuentes cercanas a la reunión en la que hablaron de la situación política nacional e internacional. Ambos coincidieron con la perspectiva de seguir "sumando fuerzas" de cara a la elección legislativa del próximo 26 de octubre.

Cómo sigue la campaña de Fuerza Patria

Tal como establece el calendario nacional electoral, a partir de este miércoles 1 de octubre comienza “la prohibición de actos susceptible de promover la captación del sufragio”, por lo que los actos de gestión e inauguración de obras en la provincia de Buenos Aires no contarán con la presencia de los candidatos y candidatas de Fuerza Patria de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Axel Kicillof continuará con la agenda - ya que no es candidato -, pero también sumará la pata política en este sprint final de la campaña en la que la calle será la gran protagonista.

El sprint final de la campaña del peronismo se reorganiza con encuentros sectoriales organizados por los diferentes espacios que componen la alianza nacional. Fuentes gubernamentales detallaron a El Destape que el mandatario ordenó a todo su gabinete a que siga mostrando “la gestión realizada” y ponga sobre el tapete el contrapunto entre los dos modelos de gobierno: el de Axel Kicillof vs. Javier Milei. Sobre la posibilidad de retomar las “mateadas”, práctica que el mandatario hizo en 2019, 2021 - con distancia social por estar saliendo de la pandemia - y 2023, desde Casa de Gobierno anticiparon que “no están pensando por el momento” en hacerlas, aunque no descartan retomarlas.

El próximo miércoles 8 de octubre se cumplirán 130 años del natalicio de Juan Domingo Perón, fecha por demás preponderante para el Partido Justicialista. Según pudo averiguar este medio, si bien no hay nada confirmado, sí se realizará un acto que mostrará a Fuerza Patria una vez más.

La segunda fecha de relevancia es el clásico 17 de octubre. Este año se cumplirán 80 años de la masiva movilización popular de 1945 en Plaza de Mayo, y hecho por el cual nació la “marcha peronista”. La fecha será el viernes previo al fin de semana de los comicios generales, es decir 9 días antes.