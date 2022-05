El elogio de Urtubey a Wado de Pedro: "Es un dirigente súper interesante"

El exgobernador de Salta destacó el perfil del ministro del Interior tras reaparecer en la cumbre del PJ en Mendoza, aunque criticó directamente a Alberto Fernández.

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey elogió este domingo al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, al afirmar que "es un dirigente súper interesante”, aunque criticó al presidente, Alberto Fernández, por considerar que está realizando una "muy mala gestión".

Urtubey reapareció en la foto del peronismo el último sábado, cuando participó de la cumbre del Partido Justicialista en Mendoza junto a dirigentes de todo el arco oficialista, aunque mayoritariamente del sector cercano a Cristina Kirchner y organizado por la senadora de esa provincia Anabel Fernández Sagasti.

"Me parece importante discutir el peronismo que viene. El peronismo debe ser el vehículo transformador, lamentablemente eso no se verifica en la realidad, pero debe ser así", aseguró el salteño un día después en declaraciones a la radio Futurock.

En ese marco, el excandidato a vicepresidente por Consenso Federal destacó la figura de 'Wado' de Pedro, a quien definió como "un dirigente súper interesante porque tiene una profunda vocación política y entiende que desde el diálogo se construye".

"Él habla con todo el mundo y eso me parece un dato interesante. El diálogo es una herramienta de construcción de un proyecto colectivo que espero que pueda nacer, porque hasta ahora el gobierno no lo ha podido hacer. Tener dirigentes con los cuales poder hablar está bueno", agregó.

La crítica de Urtubey a Alberto Fernández

Al contrario, Urtubey, quien no pertenece al Frente de Todos, criticó la gestión de Alberto Fernández por "construir desde la confrontación". "No se puede construir un proyecto común sin hablar. El gobierno se construye desde la lógica de la confrontación y yo no coincido con esta lógica, que nos hace mucho daño a los argentinos", dijo en ese sentido.

"Apunto en serio a la construcción colectiva. Si no logramos un acuerdo de cuatro o cinco temas centrales que necesita Argentina para salir adelante, este país no va a salir adelante nunca", aseveró además.

Luego, pasó a criticar directamente al jefe de Estado: "El problema es que tenemos un Presidente que no tiene palabra y no ejerce posiciones de poder. Yo no soy parte del Frente de Todos, soy ajeno y por eso en la interna no me meto, pero evalúo la gestión y es muy mala".