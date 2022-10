El 17 de octubre, Kicillof pidió “sostener el crecimiento con mayor poder adquisitivo”

En el día de la lealtad peronista, el gobernador bonaerense participó de un acto en Cañuelas con el presidente Alberto Fernández y dijo que “hay que pensar primero en los trabajadores, que no se retrasen por la inflación”.

El día de la lealtad peronista y antes de movilizarse a Plaza de Mayo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof participó de la inauguración de la finalización de la Autopista Ezeiza - Cañuelas. Junto al presidente Alberto Fernández, dijo que “hay que pensar primero en los trabajadores, que no se retrasen por la inflación”.

“El crecimiento es imposible de sostener si no hay poder adquisitivo, es imposible de sostener, si no hay demanda, si no hay mercado interno, si no hay consumo”, señaló. Además, remarcó que “la economía es de abajo para arriba”.

Respecto de la inauguración de la finalización de la Autopista Ezeiza - Cañuelas, el mandatario indicó que “estamos inaugurando una obra que fue muy esperada, y que también fue parada 4 veces. Es una obra esencial, importante que va a traer muchísimos beneficios, es una ruta importante para el turismo, nadie duda de la importancia de esta obra”.

En ese sentido, remarcó que “esta obra cayó en las garras del régimen de Participación Público-Privada (PPP) por el gobierno anterior que hizo lo contrario a lo que decía Perón que ‘mejor que decir es hacer’. Hizo algo mucho peor que es ‘decir y nunca hacer’ y es ‘prometer y no realizar’, eso es mentir”. “El gobierno anterior trabajó con la mentira”, sentenció.

“No hay mejor homenaje que le podemos hacer al pueblo y a Perón que estar hoy inaugurando esta obra y muchas otras más. Se crece con distribución, con inclusión y con obra pública que genera empleo, bienestar y crecimiento”.

Por su parte, recordó el nuevo acuerdo salarial que cerró con los gremios bonaerenses este lunes por la mañana. “Nos reunimos con los sindicatos y dimos un aumento de 8 puntos para este mes, 8 el mes que viene y 12 en diciembre. Hay que pensar primero en los trabajadores, que no se retrasen por la inflación”, afirmó.