Mientras el Gobierno Nacional apunta a frenar los casos de coronavirus en la Argentina, con el fin de evitar más infectados, muertes y el colapso del sistema de salud, en Juntos por el Cambio continúan poniendo palos en la rueda para desestabilizar al Oficialismo. Patricia Bullrich, presidenta de dicho espacio y persona cien por ciento funcional a Mauricio Macri, le brindó una entrevista radial a Luis Novaresio y vivió un momento muy incómodo: Rosario Ayerdi la apuró en vivo y le tapó la boca.

Mientras Bullrich se empeñaba en cuestionar las medidas anunciadas por Alberto Fernández, en radio La Red, Ayerdi la interrumpió y le hizo una pregunta que sin dudas la descolocó: "Pero Bullrich, Olavarria -distrito del PRO- es el primero en que anunció medidas de restricciones. A la noche cierran los bares...".

Luego, la periodista le marcó la doble vara que tiene el macrismo: "Pareciera que el partido de Juntos por el Cambio, a veces, no acompaña a los que gestionan dentro del PRO porque, el primero en cerrar en la Provincia de Buenos Aires, fue el intendente Galli, que es intendente del PRO".

Sin muchas ideas sobre cómo salir de aquella reflexión, Bullrich llevó la conversación para otro destino: "Ayer estaban los otros gobernadores, estaban el Jefe de Gobierno y los tres gobernadores. La oposición de Juntos por el Cambio fue unánime. Todos plantearon que dentro de las condiciones de cada lugar, van a buscar la mayor normalidad posible".

No conforme con la respuesta de la ex ministra de Seguridad que trabajó durante la presidencia de Macri, Ayerdi le insistió en que Juntos por el Cambio tiene doble discurso: "Entonces está bien que en Olavarría cierren todo, pero está mal que el Gobierno Nacional decida cerrar todo".

"No, no es un problema de Olavarría o de la Provincia de Buenos Aires, el tema es que vos no podés generar reglas generales para situaciones distintas. Lo que no podés hacer es destruir a la economía de nuevo porque hay 90.000 empresas que se cerraron y los 1.000 comercios que cerraron. ¿Quién los levanta?".

Luis Novaresio salió al rescate de Patricia Bullrich para sacarla de la charla incómoda con Rosario Ayerdi:

Luego de que Patricia Bullrich se quedara sin ideas para responderle a Rosario Ayerdi, el conductor Luis Novaresio salió al rescate de la ultramacrista: "No, eso es rigurosamente cierto. Aparte, insisto: el que pone en duda cómo se usa la cuarentena es esta gestión nacional, que durante un año hizo de manera individual abuso de esa cuarentena".

Bullrich se sintió más contenida y luego volvió a cuestionar al Oficialismo: "Entonces, lo correcto es tratar de ir analizando y viendo las situaciones, con la mayor normalidad posible. La Provincia de Buenos Aires tuvo ayer la mitad de los casos nacionales de coronavirus. No se puede hablar, hay que hacer. Si hablás y después en tu distrito las cosas están descontroladas, no tiene ningún sentido".