La pregunta que incomodó a Larreta y Novaresio salió a defenderlo en vivo

La periodista Rosario Ayerdi incomodó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y Luis Novaresio salió a defenderlo en vivo en su programa de América. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales. Sucedió anoche. La columnista se cruzó con el alcalde porteño. El conductor intervino y trató de dejarla mal parada. Por las dudas, aclaró: "Tenemos la libertad absoluta de decir lo que queremos".

Todo arrancó cuando Ayerdi le preguntó a Larreta: "¿No participó de un acto con Gildo Insfrán y condena la violencia institucional?". Se refería a un encuentro con gobernadores al que el alcalde faltó llamativamente.

"No solo la violencia institucional. 25 años de una forma de gobierno autoritaria, donde veíamos gente a la que no la dejaban entrar a la provincia", respondió Larreta enojado contra el gobernador de Formosa.

La periodista le dijo: "Ahora, ¿usted está en campaña o lo condena en serio? Porque la Policía de la Ciudad reprimió marchas de trabajadores de salud, a los hinchas en el velorio de Diego Maradona, una marcha por el pedido de justicia de Santiago Maldonado. ¿Esas las condena también las de la policía que usted controla?".

Sorprendido ante la repregunta, Larreta le contestó: "La Policía de la Ciudad responde cuando hay violencia sobre la policía, que fue lo que pasó en el velorio de Maradona, donde se ve gente agrediendo a la policía...". Ayerdi lo interrumpió y afirmó: "Lo mismo dice Gildo Insfrán..."

El jefe de gobierno porteño siguió: "Yo no sé qué dice Gildo Insfrán. Te estoy diciendo que no estoy de acuerdo con 25 años de una forma autoritaria de gobierno. No hablé de la represión o no represión, hablé de una forma de gobierno. No hay una sola denuncia de violencia institucional contra la Policía de la Ciudad que no haya sido investigada a fondo. Cuando hubo un caso se tuvo que separarlo. Pero no es algo recurrente ni por casualidad".

Y ahí interrumpió Novaresio para defender a Larreta y atacar hacerle pasar un mal momento a su compañera: "Yo quiero decir algo: tenemos la libertad absoluta de decir lo que queremos. Me parece que Insfrán es un señor feudal y que si hay represión merece ser analizada, tengo la necesidad de decirlo frente a vos, Rosario", dijo contra Ayerdi. Y además el conductor del programa afirmó que la represión en Formosa "se parece bastante poco" a la represión en la Ciudad de Buenos Aires.