A 45 años del Golpe de Estado de la dictadura militar, que tuvo lugar el 24 de marzo de 1976, en la Argentina se conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sin embargo, en dicha jornada, a Patricia Bullrich no le importó en absoluto y volvió a protagonizar un repudiable ataque contra Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. Durante el programa de Viviana Canosa, la presidenta del PRO y referente del macrismo, realizó una bochornosa crítica.

Luego de que Canosa le consultara por los dichos de Estela de Carlotto expresando en El Destape Radio que el ex presidente Mauricio Macri "tiene que estar preso", Bullrich realizó un papelón en la pantalla de A24 y exclamó: “El kirchnerismo te da vuelta los valores. Estela de Carlotto pasó de víctima pasa a victimaria. Alguien que dice 'Yo quiero que fulano vaya preso' es exactamente lo contrario de lo que uno esperaría de alguien que fue víctima. Es la realidad de aquellos que se vuelven talibanes ideológicos. Aquellos que comenzaron con organismos de Derechos Humanos, que defendían algo tan valioso, como Carlotto en la búsqueda de los nietos, terminan... la ideología y la talibanización, el mirar al otro como enemigo...”.

Luego, la ex ministra de Seguridad de la Nación durante la gestión de Macri también comparó a Carlotto con Hebe de Bonafini, cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo. "Hebe de Bonafini y Estela no eran lo mismo, pero se van convirtiendo en lo mismo, porque cuando vos concebís a los Derechos Humanos pertenecientes a un grupo y que esos derechos los puede tener alguien que piensa como vos... si alguien no piensa como vos, vos no le das la categoría que tiene los mismos Derechos Humanos que tiene alguien que es kirchnerista", manifestó, con un discurso poco claro y sumamente siniestro". Y en tono de defensa a las fuerzas de seguridad, agregó: "Los Derechos Humanos son para todos. Hay gente que dice: 'Si usa uniforme, no tiene derecho a tener Derechos Humanos'".

Caso Maldonado

Asimismo, Bullrich intentó victimizarse con lo sucedido con Santiago Maldonado, desaparecido y asesinado tras una violenta represión por parte de la Gendarmería Nacional en la comunidad Mapuche Pu Lof, Departamento de Cushamen (Provincia de Chubut): "A mí, en el medio de la crisis de Santiago Maldonado, me pintaban por todos lados: 'Aparición sin vida de Patricia Bullrich'. ¿Qué tendría que haber dicho Estela de Carlotto? Esa frase no se puede usar nunca en la vida, ¿no? Estela nunca dijo nada, al revés. A nosotros nos tuvieron que inventar un desaparecido".

Con discursos de antipolítica y de odio hacia el kirchnerismo, la presidenta del PRO cuestionó a Estela de Carlotto por su ideología e indicó: "La ideología mata la convivencia. Ellos hicieron una idea de la grieta. El kirchnerismo dice que ellos son los buenos y nosotros los malos, los ogros y los que queremos venir destruir al país. Esa teoría conspirativa destruyó la convivencia".

Como si fuera poco, la siempre verborrágica Bullrich sacó a una conclusión sumamente insólita: "Hoy, a Estela de Carlotto, se la ve como a alguien que lo único que hace es defender a un tranza, a un modelo talibán ideológico que destruye a la Argentina. Yo no creo que sean representantes de organismos de Derechos Humanos. Es representante de la política kirchnerista talibana, que sólo genera odio en la sociedad y por eso termina de víctima a victimaria. Quiere meter presos a los otros, a los que piensan distinto".