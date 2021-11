Patricia Bullrich se desligó de la responsabilidad por la muerte de 43 gendarmes en su gestión

La ex ministra de Seguridad se desentendió de la tragedia ocurrida en 2015 y, al ser consultada sobre la culpabilidad del hecho, dio por terminada la entrevista.

Patricia Bullrich no se hizo cargo de las consecuencias del accidente que terminó con la vida de 43 gendarmes durante su gestión como ministra de Seguridad. Los oficiales habían seguido su orden de ir a reprimir una protesta social en Jujuy, en 2015.

El hecho ocurrió en la madrugada del 15 de diciembre de 2015, cuando tres micros de Gendarmería Nacional circulaban sobre la ruta nacional 34, desde Santiago del Estero hasta Jujuy, con el objetivo de intervenir en un operativo programado, debido a una protesta que se realizaba en contra del gobierno de Jujuy, a cargo de Gerardo Morales.

Qué dijo Bullrich sobre el accidente

Después de casi seis años, comenzó el juicio en el Tribunal Oral Federal 2 de Salta. La ex ministra macrista visitó dicha provincia en medio de la campaña por las elecciones 2021 e ignoró las consecuencias del accidente vial que ocurrió cuando ella estaba en el Ejecutivo nacional a cargo de esas decisiones. "Una verdadera tragedia, algo terrible. Espero que en el juicio las familias puedan tener justicia", comenzó diciendo Bullrich al cronista Alexis Miranda para el programa de televisión Políticamente Incorrectos.

Cuando el cronista le consultó quiénes eran los culpables de lo ocurrido y le recordó que el micro no estaba en condiciones para circular, pero que los obligaron a salir igual, Bullrich comenzó a divagar y las personas que la acompañaban empezaron a querer dar por terminada la nota. "La verdad es algo que no se puede saber, se sabrá en el juicio", se limitó a decir la ex ministra sobre el tema.

Cómo fue el accidente que terminó con la vida de 43 gendarmes

Comenzó el juicio cinco imputados por la muerte de 43 gendarmes en un accidente vial ocurrido en diciembre de 2015, cuando el micro en el que viajaban desbarrancó en la ruta nacional 34.

El 14 de diciembre de 2015, un grupo de uniformados pertenecientes al Destacamento Móvil 5 de la provincia de Santiago del Estero estaba siendo trasladado hacia la provincia de Jujuy como parte de un operativo. Mientras circulaba por la Ruta Nacional 34, a pocos kilómetros de la localidad salteña de Rosario de la Frontera, uno de los micros que trasladaba al personal de la GNA desbarrancó y cayó a un costado del Río Balboa. Como resultado del incidente, 43 gendarmes perdieron la vida, mientras que otros ocho quedaron hospitalizados con lesiones de distinta consideración.

El juicio

Los imputados por el accidente son los comandantes de Gendarmería Nacional Juan Carlos Germán, Ricardo Villasanti, Elio Rafael Méndez y Ramón Maidana, por el delito de estrago culposo con resultado de muerte.

El querellante Nicolás Vedia comentó que las pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta determinaron que los neumáticos del automóvil habían cumplido con su tiempo útil”, pero además, resaltó que quienes ordenaron la realización de este viaje “ya sabían” que el vehículo no estaba apto para circular.



Según Vedia, tanto el chofer como el mecánico decidieron no viajar por esa razón y sus reemplazantes murieron en el vuelco, y sostuvo: “mandaron a los jóvenes gendarmes a una desgracia”.

“Después de casi seis años de esperar y acompañar a los familiares, llegó el momento del juicio y tenemos grandes expectativas”, expresó a Télam el querellante y destacó que, junto al hundimiento del ARA San Juan, este hecho “fue uno de los que más víctimas de fuerzas de seguridad y armada tuvo en la historia del país”, teniendo en cuenta que fallecieron 43 gendarmes, “la mayoría jóvenes sin jerarquía”.