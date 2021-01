La ex ministra represora durante el gobierno de Macri, Patricia Bullrich, volvió a hacer una de sus rimbombantes aparición pública, en la que apuntó contra los docentes por cuestionar la voluntad de retomar las clases presenciales, mientras todavía se experimenta una segunda ola por adelantado: “El que no va, tendrá que ser reemplazado”, consignó la polémica ex funcionaria.

En su paso por Todo Noticias, la presidenta del PRO consideró que “no se puede decir que hasta que no se vacune a los docentes no van a haber clases” presenciales porque para ella “la Argentina no puede perder dos años de educación”.

"Los docentes han sido la traba más grande para el avance de la educación”

“La sociedad argentina necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas. No podemos seguir conviviendo. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores (de Juntos por el Cambio), y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación”, explicó

Y agregó: “No podemos decir que hasta que no se vacune a los docentes no van a haber clases. Los policías, los médicos y los conductores de colectivo trabajaron sin vacuna. ¿Los únicos que tienen que trabajar con vacunas son los docentes? ¿Cuántos de ellos deben estar diciendo hoy ‘yo quiero trabajar porque quiero que los chicos aprendan’?".

"Ayer salió una noticia terrorífica: que los estudiantes santacruceños tuvieron 2 años y tres meses de clases y se recibieron, cuando uno tiene que tener 5 años para eso. Es decir, es dos por uno. La mitad del tiempo que tiene que tener un alumno porque los señores docentes de Santa Cruz no quisieron dar clase”, sintetizó.

El plan del Gobierno para comenzar las clases presenciales en marzo

"De ninguna manera vamos a dejar que estos tipos se queden con la bandera de la educación pública cuando ellos la destruyeron y nosotros le estamos dedicando un presupuesto récord", afirmaba un importante funcionario del Gobierno con respecto a las declaraciones del fin de semana del presidente Alberto Fernández respecto a la voluntad de volver a las clases presenciales en el inicio del ciclo lectivo y las críticas al posteo "abran las escuelas" de Mauricio Macri.

En verdad, el cambio pasa principalmente por el énfasis discursivo porque en los hechos el planteo se mantiene: el Gobierno piensa en volver a clases en fecha siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. En febrero comenzará la vacunación a docentes y demás involucrados en el sistema educativo, que suman casi un millón y medio de personas.

Tantas vacunas demandarán un buen tiempo por lo que el ministro Nicolás Trotta propondrá en la reunión que mantendrá el próximo viernes con los ministros de todas las provincias comenzar por los docentes a cargo del nivel inicial, el especial y los del primer ciclo de la primaria, de manera de asegurar de asegurar el comienzo de los más chicos y luego, progresivamente, ir sumando al resto en la medida que sean inmunizados.