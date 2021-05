Elecciones 2021: Bullrich cruzó a Carrió y calentó la interna en Cambiemos

Tensión en Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich le respondió a Elisa Carrió luego de sus dichos sobre la posible candidatura de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales del 2023.

En los últimos días explotó la interna en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales del 2023. Patricia Bullrich no dejó pasar los comentarios realizados por Elisa Carrió sobre Mauricio Macri, líder de la Coalición Cívica, y salió a marcarle la cancha con un picante comentario que realizó en defensa del líder de la Oposición.

A través de una entrevista que le concedió al canal La Nación +, Bullrich fue consultada acerca de los dichos de "Lilita" Carrió, que adelantó que no apoyará a Macri en las elecciones. De manera tajante, la presidenta del PRO sostuvo: "Es su decisión, hay que pensar que en 2015 Macri compitió contra Carrió y contra Sanz en las internas. Es decir que, si Carrió quiere elegir a otro candidato...".

Luego, la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri, reculó un poco y añadió: "Primero que no sabemos si Macri se va a presentar, es como un abstracto, algo que podría no definirse en este momento porque no están dados los candidatos porque es como apresurar algo, pero si ella quiere o piensa elegir a otros candidatos, bueno... esto es una coalición, así se construyen las coaliciones y así se construye la democracia interna de Juntos por el Cambio. Tiene todo el derecho de decirlo".

Sin embargo, y una vez más, Bullrich salió al cruce contra Carrió con una picante advertencia: "Si lo quiere decir para herir a Macri y decir: 'Yo esta política o a este candidato no lo voto, a Macri no lo voto', bueno, eso ya sería una agresión más personal. Yo lo tomo desde las perspectiva y de una mirada más democrática. Si ella quiere votar a otro candidato o candidata, tiene todo el derecho".

La dura crítica de Elisa Carrió a Mauricio Macri que hizo explotar la interna en Juntos por el Cambio

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió le dio un tremendo golpe al ex presidente Mauricio Macri. La dirigente -que apoyó al ex mandatario durante toda su presidencia- indicó que "no volvería a apoyarlo". En diálogo con La Nación +, aseguró que no lo volvería a hacer en las elecciones presidenciales del 2023: "No volvería a apoyar a Mauricio Macri, hay que dejar lugar a las nuevas generaciones". Aunque aclaró: "Yo lo quiero, vivo sin rencores”.

En el mismo carril, "Lilita" Carrió también se refirió a la insólita denuncia de Patricia Bullrich y la vacuna de Pfizer. “Yo soy dura con la corrupción, pero presento las denuncias. Tiene que presentar las denuncias. Estoy cansada de los políticos hipócritas", sentenció, con dardos para la ex ministra de Seguridad de la Nación.