La CTERA convoca a un paro docente en todo el país por la "situación crítica"

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, convocó a un nuevo paro nacional docente en el marco de la importante crisis educativa y los diversos ajuste realizados por el gobierno de Javier Milei. Previamente, el gremio se había declarado en "estado de alerta" por el ajuste educativo en el Presupuesto 2026 presentado por la gestión libertaria. La fecha del paro todavía no fue definida.

En la misma línea, en el Plenario de Secretarios y Secretarias General realizado este miércoles, además de buscar visibilizar la crisis, exigirán una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución de la Paritaria Nacional Docentes y la defensa de los derechos jubilatorios.

Durante el plenario, se analizó la situación crítica del sistema educativo: desfinanciamiento y recortes del Gobierno, pérdida de poder adquisitivo de los docentes, falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la reforma jubilatoria que amenaza derechos adquiridos fueron los principales tópicos sobre la mesa. "CTERA reafirmó su Plan de Lucha Nacional, iniciado al comienzo del gobierno de Milei, con nuevas acciones de visibilización y movilización a partir del 6 de octubre", indicaron.

Paro docente: qué reclaman desde CTERA

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La inmediata convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y las sumas adeudadas.

La defensa del régimen previsional y del 82% móvil.

Noticia en desarrollo