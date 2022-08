El gobierno nacional no descartó un bono para trabajadores

Tras la reunion de Gabinete, el ministro de Trabajo afirmó que "la mecánica de las paritarias está funcionando adecuadamente" y sostuvo que se están analizando todas las herramientas para reforzar los salarios.

Tras la reunion de Gabinete, el ministro de Trabajo Claudio Moroni sostuvo que el Gobierno está evaluando todas las herramientas para que los salarios se posicionen por encima de la inflación. En una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada al finalizar el encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Juan Manzur, Moroni no descartó la posibilidad de otorgar un bono para trabajadores. Esta fue una de las posibilidades que se analizaron en el Gobierno para la recomposición del salario para trabajadores formales que ganan entre 50.000 y 150.000 pesos, que también podría ser mediante un aumento por suma fija y/o con la reapertura de las paritarias.

"La mecánica de las paritarias está funcionando adecuadamente", afirmó el ministro de Trabajo también y sostuvo que desde su cartera ven que la mayor parte de las nuevas negocaciones "están alineadas con la inflación proyectada". "No estamos viendo en el rubro paritario un problema", aseguró Moroni aunque indicó que, si es necesario, "se va a recurrir a otros elementos si hay algún sector que haya quedado fuera de esta negociación".

Por otro lado, destacó hoy la "voluntad de diálogo social del Gobierno para llegar a un acuerdo con todos los sectores", al referirse a la reunion que anunció Alberto Fernández con empresarios y sectores sindicales. El encuentro tripartito entre el Gobierno, la CGT y los empresarios se llevará a cabo este jueves. "No es anuncio aislado sino lo que hemos venido haciendo desde siempre. Es una mecánica que se usó y se seguirá usando", afirmó Moroni y dijo que es necesario esta convocatoria teniendo en cuenta los cambios también en la cartera de Economía con Sergio Massa a la cabeza.

Esta mañana, el Secretario General de UPCN, Andrés Rodríguez, habló con El Destape Radio sobre las iniciativas del Gobierno para la mejora salarial y volvió a rechazar el bono por decreto: "Sostenemos que los salarios deben saldarse por la libre discusión paritaria. El bono significa un refuerzo, hay que diferenciarlo de un decreto. Las paritarias están en vigencia, abiertas y en revisión ¿para qué un decreto?".

"Los estatales estamos ganándole a la inflación, desde el 1 de junio. No tenemos necesidad de nada diferente", señaló y dijo que "en materia salarial, casi todas las organizaciones sindicales tienen su paritaria en marcha, con sus revisiones".

Asimismo, se refirió a la convocatoria del Presidente a empresas y sindicatos para alinear precios y salarios por 60 días y consideró que "sentarnos alrededor de una mesa para ver cómo hacer para mejorar la situación me parece estupendo". Finalmente, sobre la inflación destacó: "No soy tan agorero con la inflación, espero no llegar a los tres dígitos; buscaremos con las paritarias abiertas ganarle algún punto a la inflación".

Manzur sostuvo que estamos "en un sendero correcto"

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó hoy que la "gran aceptación" que tuvo el canje de títulos de deuda con más del 85% demuestra que el Gobierno está en "el sendero correcto". Las declaraciones fueron previo a la reunión de gabinete que se llevó a cabo este miércoles en Casa de Gobierno, por primera vez con Sergio Massa en el rol de ministro de Economía.

"Se hizo un canje formal de la deuda con una gran aceptación, más del 85% de aceptación, con lo cual hablamos a las claras de que estamos en el sendero correcto", dijo esta mañana Manzur en declaraciones a la prensa al ingresar a la Casa Rosada, donde a partir de las 8 encabezó la reunión del gabinete nacional.

Este martes el Ministerio de Economía logró canjear títulos deuda por dos billones de pesos que vencían en agosto, septiembre y octubre, con una participación de 85%, a través de la colocación de "bonos dual" con los que pospuso esos pagos para 2023 y que le permitirá afrontar compromisos por 479.991 millones de pesos en los próximos tres meses.