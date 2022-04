Paritarias 2022: la lista de 22 gremios que adelantan la negociación

El Gobierno oficializó el adelanto de las negociaciones salariales luego de la reunión de la mesa tripartita con la CGT y la UIA y en el marco de la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores

El Gobierno publicó este jueves en el Boletín Oficial la nueva convocatoria general a paritarias, como parte del acuerdo al que llegaron esta semana la CGT y la UIA en la mesa tripartita y en el marco de la preocupación oficial por la aceleración inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo.

El Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, anunció el miércoles la oficialización de la convocatoria para la negociación de las subas salariales, que adelanta la negociación de los gremios que aún no habían abierto su paritaria y llama también a los sectores "que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término no vencido" y a los que "tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término vencido y no se encontraren en la etapa de tratativas".

Según explicaron fuentes del ministerio a El Destape, este último punto incluye a las paritarias "que aún tienen meses por delante antes de que termine la que negociaron el año pasado", como por ejemplo la de Camioneros, Sanidad, Construcción o Encargados de Edificios. En cambio, las ramas que no reabrirán la negociación son las que ya cerraron su paritaria recientemente con cifras actualizadas, como la de metalúrgicos o la de carnes.

Básicamente, lo que hace esta resolución de Trabajo es modificar y adelantar el año paritario actual, que es distinto al año calendario, para de esa manera evitar una mayor erosión de los salarios producto de la aceleración inflacionaria.

Las fuentes allegadas a Moroni también aclararon que, más allá del adelanto del calendario, no hay plazos concretos para el inicio y final de las negociaciones, ya que "las paritarias son libres y por ende las partes deciden cuándo empiezan". Tampoco hay formalmente un rango pautado para los aumentos, pero se espera que estén en el orden del 50%, a tono con el piso de la suba de precios esperada para este año.

Con la oficialización de la convocatoria, el Gobierno aleja la posibilidad de resolver la pérdida del salario real mediante la entrega de un bono al sector privado, tal como reclama parte de la dirigencia oficialsta y sindical, una opción que quedó descartada por los representantes de la CGT y la UIA reunidos del martes pasado.

Los gremios que adelantan o reabren paritarias

Mediante su resolución, el Gobierno convocó a un adelanto en las paritarias en tres grupos distintos:

En primer lugar, a los que "tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término no vencido".

En segundo lugar, a los que "tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término vencido y no se encontraren en la etapa de tratativas".

En tercer lugar, la resolución explicitó la convocatoria a las paritarias de los siguientes gremios (con sus respectivas cámaras patronales):