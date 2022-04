El Gobierno oficializó la convocatoria a los gremios para adelantar paritarias

Luego de la reunión con sindicalistas y empresarios, el Ministerio de Trabajo hizo un llamado formal a los gremios y emprsarios a que reabran las paritarias para negociar nuevas subas salariales que permitan a los trabajadores ganarle a la inflación. Éste era uno de los puntos acordados en el marco del programa consensuado para combatir el retraso del poder adquisitivo ante el brutal alza de precios registrado en los últimos meses.

Según la resolución publicada por la cartera que conduce Claudio Moroni, se convocó a las empresas empleadoras y a los sindicatos para renegociar paritarias, incluso a las que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término no vencido, y a aquellas que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término vencido y no se encontraren en la etapa de tratativas. Entre los gremios más importantes se encuentran el de la Construcción, Camioneros, Sanidad, Gastronómicos, Personal de Seguridad, Obreros de maestranza, Plásticos, Industria alimenticia, Textiles y Transporte automotor.

El Gobierno defiende la decisión de convocar al adelantamiento de las negociaciones paritarias ya que considera que en esa negociación se pueden acordar porcentajes de aumento, pero también bonos y sumas fijas. Además, está la posibilidad de acordar una cláusula para volver a sentarse a negociar si la inflación no cede y sigue por encima del salario. En la negociación podés implementar distinntas alternativas, no tiene sentido liquidar ahora un bono que quizás necesitás en dos meses si no se baja la inflación", detallan a El Destape.

Acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y la CGT

El Gobierno, la CGT y la Unión Industrial Argentina acordaron esta tarde una serie de medidas con el objetivo de frenar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Lo hicieron en una reunión que mantuvieron los ministros de Economía, Martín Guzmán; Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en el marco de la mesa tripartita de trabajo creada la semana pasada para coordinar acciones destinadas a enfrentar la inflación.

En representación del sector sindical estuvieron los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, junto al secretario General Adjunto de la entidad, Andrés Rodríguez. Por la entidad fabril participaron en la reunión su presidente, Daniel Funes de Rioja, junto al secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez; el vicepresidente Regional, Guillermo Moretti; y el director Ejecutivo, Diego Coatz.

Las medidas acordadas contemplan la posibilidad abrir negociaciones paritarias antes de las fechas estipuladas por cada sector, a la vez que las partes ratificaron la decisión de consensuar una canasta básica con 50 0 60 productos de primera necesidad a precios accesibles. De manera específica, el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas acordaron la apertura de la negociación de convenios salariales que aún no han vencido o que no se encuentran en etapa de tratativas.

También acordaron conformar mesas de trabajo para diseñar e implementar las medidas tendientes para administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular en lo atinente al impacto de la inflación en las pymes. Al finalizar la reunión celebrada en el Ministerio de Economía también firmaron una nueva acta de compromiso, al igual que la semana pasada.

“Las partes reunidas coincidieron en la necesidad de concertar acciones que permitan afrontar las dificultades económicas locales, agravadas por el conflicto en Ucrania, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, cuidar la canasta básica de consumo de los argentinos y argentinas y preservar la reactivación de la economía”, sostiene el documento.