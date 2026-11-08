El papa León XIV cerró su visita a Uruguay y se prepara para viajar a nuestro país

El papa León XIV concluye este domingo su visita oficial a Uruguay con una misa en la ciudad de Florida, ubicada al norte de Montevideo, antes de su partida hacia Argentina. La recepción marcará el inicio de una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 y que incluirá actividades en Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.

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A bordo del papamóvil, en medio de un fuerte operativo de seguridad y frente a centenares de fieles, León XIV recorrió las calles en su camino hacia el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. En las inmediaciones del templo, unas 2.000 personas se congregaron para recibir al Pontífice y acompañar su breve estadía.

Pasadas las 10, León XIV ingresó a la iglesia para mantener un momento de recogimiento en el altar antes de tomar contacto con los fieles. Durante su intervención, hizo referencia a la especial devoción que su propia familia mantuvo históricamente por Santa Teresita.

En ese contexto, el Pontífice invitó a toda la comunidad a compartir activamente la alegría de vivir la fe cristiana. "Dios nos acompaña en todo momento, tanto cuando estamos felices como cuando sufrimos", sostuvo el Papa ante la multitud reunida en Juanicó.

La realización del recorrido por Sudamérica dependió hasta último momento del estado de salud del Papa, quien el 13 de octubre pasado debió someterse a una operación por un adenocarcinoma pulmonar en el policlínico Gemelli, ubicado en Roma.

La agenda del Papa en Uruguay: cómo es su cronograma de actividades para este domingo

10:30 : Oficio de la Santa Misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en la ciudad de Florida.

: Oficio de la Santa Misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en la ciudad de Florida. 15:10: Ceremonia de despedida oficial en en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”.

Ceremonia de despedida oficial en en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”. 15:30: Despegue del vuelo pontificio con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

Despegue del vuelo pontificio con destino a la Ciudad de Buenos Aires. 16:30: Arribo al Aeroparque Jorge Newbery para dar comienzo a su estadía en Argentina

El Papa León XIV en Argentina

Según la agenda confirmada por la Conferencia Episcopal Argentina, el Sumo Pontífice aterrizará a las 16:30 del domingo 8 en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. Será el primer viaje pontificio al país desde la visita de san Juan Pablo II en 1987.

La expectativa popular se tradujo en un despliegue institucional que incluye feriados nacionales y regionales dispuestos por el Gobierno, con el objetivo de facilitar la participación de los fieles en los actos litúrgicos y protocolares.

La primera jornada tiene un ritmo estrictamente protocolar. A las 17:00, León XIV visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la plaza que lleva el nombre del Libertador. A las 17:20 está prevista la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y a las 17:50 la visita al presidente de la República, el primer encuentro con el presidente Javier Milei.

La jornada cerrará a las 18:30 en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, con un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.