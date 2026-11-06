El papa León XIV ya partió rumbo a Uruguay, en la previa de su visita a Argentina

El papa León XIV partió este viernes rumbo a Uruguay, a donde arribará por la tarde, en la primera escala de su gira por Sudamérica, que continuará a partir del domingo con su visita a Argentina para luego finalizar en Perú.

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La aeronave en la que viaja el líder de la Iglesia Católica, quien posee ciudadanía estadounidense y peruana, aterrizará según lo programado a las 16:30 (hora argentina) en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, tras haber despegado a las 7:05 de Roma (3:05 de la mañana en Argentina).

Un posteo de la cuenta oficial de prensa del Vaticano muestra al Sumo Pontífice ingresando a la aeronave Airbus A330-900 de Ita Airways en el aeropuerto de Fiumicino de la capital italiana tras saludar al personal en tierra.

La realización del recorrido por Sudamérica dependió hasta último momento del estado de salud del Pontífice, quien el 13 de octubre pasado debió someterse a una operación por un adenocarcinoma pulmonar en el policlínico Gemelli, ubicado en Roma.

Tal como ocurrirá con Argentina, León XIV se convertirá en el segundo Pontífice en visitar Uruguay, después de los viajes que realizó Juan Pablo II a ese país en 1987 y 1988.

El acto oficial de recepción se desarrollará a las 17:30 en la Plaza Independencia de Montevideo y estará encabezado por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. También participarán los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, junto con representantes de distintos espacios políticos del país.

Tras la ceremonia de bienvenida, León XIV se reunirá con integrantes de la sociedad civil y representantes del cuerpo diplomático. Más tarde, se dirigirá al Edificio "José Artigas" para mantener una audiencia con el presidente uruguayo, mientras que su última actividad del día será el rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana.

La agenda del papa León XIV en Uruguay: cómo es su cronograma de actividades