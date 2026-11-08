Dónde recibe Milei al papa León XIV: el recorrido de su llegada a Buenos Aires

El papa León XIV llegará hoy a la Argentina y tendrá una primera jornada cargada de actividades oficiales en la Ciudad de Buenos Aires. El presidente Javier Milei será el encargado de recibirlo personalmente al pie del avión, cuando el vuelo procedente de Montevideo aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery, a las 16.30.

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La recepción marcará el inicio de una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 y que incluirá actividades en Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján. El recorrido inicial combinará homenajes, encuentros institucionales y reuniones protocolares, con un despliegue especial de seguridad y restricciones de circulación en distintos puntos de la Ciudad.

Dónde recibe Milei al papa León XIV y cómo será su recorrido por Buenos Aires

La primera parada del Papa será el Aeroparque Jorge Newbery, donde Milei lo esperará al pie del avión para encabezar la recepción oficial. Así lo confirmó el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, quien precisó que el primer encuentro entre ambos mandatarios tendrá lugar en la terminal aérea y no en la Casa Rosada, como se había especulado al principio.

Una vez finalizada la recepción, León XIV se trasladará hacia el centro porteño. A las 17 tendrá previsto un homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en el monumento ubicado en Plaza San Martín, en el barrio de Retiro.

El cronograma continuará a las 17.20 con la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. Media hora más tarde, a las 17.50, el Pontífice mantendrá una reunión con Javier Milei en la sede del Gobierno nacional. Será el primer encuentro formal entre ambos desde que Robert Prevost asumió como máxima autoridad de la Iglesia católica.

La última actividad de esa jornada comenzará a las 18.30 en el Palacio Libertad, donde León XIV se reunirá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. El edificio, conocido anteriormente como Centro Cultural Kirchner, será el escenario del encuentro institucional que cerrará su primer día en el país.

Qué otros lugares visitará el Papa durante su estadía en la Argentina

La agenda del lunes 9 de noviembre comenzará en el conurbano bonaerense. A las 9.15, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde será el encuentro con trabajadores y personas alojadas en la institución.

A las 11.30 regresará a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

Durante la tarde, el Papa participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Luego se reunirá con referentes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada concluirá con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos.

El papa León XIV junto al presidente Javier Milei.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con representantes de la Iglesia local. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, por su parte, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, y viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora. Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira apostólica.

Cortes de tránsito y transporte: cómo será el operativo por la llegada de León XIV

La visita del Pontífice también implicará un importante operativo de seguridad y movilidad. En la Ciudad de Buenos Aires habrá restricciones vehiculares en Palermo y Recoleta, además de modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos.

En Palermo, los cortes sobre la avenida Del Libertador serán progresivos y alcanzarán restricciones totales en los perímetros de seguridad desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 de noviembre. En Recoleta, habrá restricciones en la zona de la Nunciatura Apostólica, delimitada por las avenidas Alvear, Callao y Del Libertador y la calle Cerrito.

En cuanto al transporte público, el Gobierno nacional anunció que los colectivos de jurisdicción nacional funcionarán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 a las 18 hasta el miércoles 11. Los trenes también tendrán frecuencias de día hábil durante las jornadas declaradas feriado, con servicios nocturnos especiales y refuerzos en distintas líneas.

Además, Aeroparque tendrá restricciones temporales en sus operaciones el domingo 8, entre las 15.50 y las 17.50, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar con sus aerolíneas ante posibles modificaciones de vuelos.