Cuándo es la cadena nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina: fecha y horario confirmado

El Gobierno nacional confirmó que durante la visita del papa León XIV el sumo pontífice participará de dos cadenas nacionales junto al presidente Javier Milei. Si bien desde el Vaticano y la Casa Rosada buscan evitar lecturas políticas sobre la gira en el país, se trata de dos momentos que son importantes a nivel institucional.

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Cuándo serán las cadenas nacionales del Papa en Argentina

Durante la visita del Papa, habrá dos cadenas nacionales encabezadas por el sumo pontífice y Javier Mielei:

Domingo 8 de noviembre, desde las 19 horas: se espera que el Presidente y el papa León XIV hablen desde el Palacio Libertad.

se espera que el Presidente y el papa León XIV hablen desde el Palacio Libertad. Lunes 9 de noviembre: durante la misa central a las 11:30 hs, en el Monumento a los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los días fue la misa en CABA porque se considera el evento central de la gira

La elección de los momentos responde a la agenda que ambos mandatarios tendrán en la Ciudad de Buenos Aires. El domingo se realizará una reunión en el Palacio Libertad de todos los representantes de la sociedad civil con gobernadores, diputados, senadores, los jueces de la Corte Suprema y hasta la vicepresidenta, Victoria Villarruel. En sí, la cadena nacional se realizará después de las 19 hs cuando esté por finalizar el encuentro, que cerrará con el discurso de Milei y del Papa.

Según explicaron desde Casa Rosada, se eligió que la otra sea el lunes durante la misa en la Ciudad de Buenos Aires porque será el evento central de León XIV en Argentina. La misa, que contará con la presencia del presidente argentino, será transmitida por todos los canales del gobierno y la televisión abierta.

¿Se podrán seguir en vivo las actividades del Papa?

El Gobierno aseguró que habrá transmisión oficial de las diferentes actividades que el papa León XIV realice en Argentina. La idea es que los distintos medios puedan tomar la señal.