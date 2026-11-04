El Gobierno confirmó que habrá dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La primera será el domingo 8 de noviembre, durante el encuentro que mantendrán el pontífice y el presidente Javier Milei en el Palacio Libertad. La segunda será el lunes 9, con la misa que el Papa celebrará en el Monumento a los Españoles, también con la presencia del mandatario.

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¿Cuándo y a qué hora es la primera cadena nacional del papa León XIV?

La primera cadena nacional será el domingo 8 de noviembre desde las 19. León XIV llegará a la Argentina ese día a las 16.30 y será recibido por Javier Milei en Aeroparque. Luego visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 18:30, el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, con la participación del Gabinete nacional. Al finalizar esa actividad, León XIV y Javier Milei brindarán unas palabras que serán transmitidas por cadena nacional desde las 19. Se tratará del primer mensaje público del pontífice junto al Presidente durante su visita al país.

Misa masiva y encuentros clave: la segunda cadena nacional

La segunda cadena nacional será el lunes 9 de noviembre a partir de las 11.30, durante la misa que León XIV celebrará en el Monumento a los Españoles. La celebración contará con la presencia de Javier Milei y será transmitida por cadena nacional.

Antes de la misa, León XIV visitará a las 9.15 al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Después de la celebración religiosa, el Papa continuará con su agenda en Buenos Aires: a las 16.10 tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de distintas comunidades religiosas. Por la tarde también celebrará las vísperas junto al Episcopado argentino.

La agenda del papa León XIV en Argentina

La visita apostólica de León XIV se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10. La comitiva nacional estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Luego regresará a Buenos Aires y encabezará por la noche una vigilia con jóvenes en la zona del Monumento a los Españoles.

El cierre de la visita: misa en Luján y despedida oficial en Ezeiza junto a Milei

El miércoles 11, último día de su visita, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján. Allí celebrará una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El cierre de la visita será a las 13:30, con la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Javier Milei participará del acto antes de la partida del Papa rumbo a Lima, prevista para las 14.