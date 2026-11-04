Encuentro en el Vaticano: previo a su viaje por Sudamérica, el papa León XIV recibió a Bob Dylan

Esta no es la primera vez que el músico se reúne con un Papa: en 1997 se encontró con Juan Pablo II. (Foto: IPA via ZUMA Press DPA).

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Sumo Pontífice recibió al cantautor estadounidense Bob Dylan en el Vaticano. El artista se encuentra en Roma por el concierto de este jueves y continuará con una serie de recitales que también incluyen paradas en Milán y Bolonia.

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“Esta tarde, miércoles 4 de noviembre, el Papa León XIV ha recibido en audiencia privada al señor Robert Allen Zimmerman, conocido artísticamente como Bob Dylan”, publicó Vatican News junto a una foto.

El medio de la Santa Sede brindó los motivos que propiciaron la reunión: “El renombrado cantautor y poeta estadounidense, ganador del Premio Nobel de Literatura, que se encuentra de gira por Italia, con una parada en Roma, fue recibido, esta tarde, en el Palacio Apostólico, por León XIV. El Pontífice había citado sus versos en el prólogo de un libro sobre desarme”.

En la imagen publicada, se puede ver al Papa sonriente estrechando la mano del artista, quien se mostró con una capucha negra. León XIV le regaló un rosario y el cantante le devolvió el gesto con un libro, Chronicles - Volume 1, su autobiografía publicada en los Estados Unidos y otros países del mundo. Esta no es la primera vez que el músico se reúne con un Papa: en 1997 se encontró con Juan Pablo II.

La mención que había hecho el papa León fue en julio pasado, cuando, al escribir el prefacio de un libro de la LEV (Librería Editora Vaticana) titulado Desarmado y desarmante. Allí utilizó las palabras de uno de sus poemas (dirigido figurativamente a la bomba atómica) para lanzar una severa advertencia contra el rearme global y la pesadilla de la energía nuclear: “Te odio porque el hombre te creó, el hombre te posee y el hombre te manipula”.

Esta reunión se presentó como una de las últimas actividades de León XIV, dado que este viernes iniciará su viaje a Sudamérica que incluirá paradas en Uruguay, Argentina y Perú. El Sumo Pontífice permanecerá en suelo argentino cuatro días, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre.

En la imagen publicada, se puede ver al Papa sonriente estrechando la mano del artista, quien se mostró con una capucha negra. (Foto: IPA via ZUMA Press DPA).

Visita del papa León XIV: qué artistas tocan y cuándo

Según informaron, durante los encuentros en Córdoba, la provincia y Ciudad de Buenos Aires habrá más de 600 coristas y 200 músicos. Desde la organización adelantaron que en los próximos días se sumarán nuevos nombres.

Por ahora, el cronograma es:

Lunes 9 de noviembre

Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (9:15): Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione.

Previa y misa en el Monumento de los Españoles, Ciudad de Buenos Aires: Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

Encuentro con el mundo del trabajo, Ciudad de Buenos Aires (16:10): Agustín Day.

Más de 600 coristas y 200 músicos participarán de las vigilias y celebraciones

Martes 10 de noviembre

Misa en Córdoba (10:00): José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

Encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, Ciudad de Buenos Aires (vigilia a las 20:15): Sofí Martínez, Nacho Girón, Banuev, Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

Miércoles 11 de noviembre