Quién es el cantante argentino que le cantará al papa León XIV en su visita a la Argentina

Abel Pintos le cantará al papa León XIV, durante la visita del sumo pontífice a la Argentina que será entre el lunes 8 y el miércoles 11 de noviembre de este año. "Yo soy un hombre de fe y me alegra enormemente", expresó el artista.

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Los detalles de la presentación de Abel Pintos para el Papa

El cantante le regalará una presentación al sumo pontífice durante su visita al Cottolengo Don Orione, en el partido bonaerense de Claypole, el próximo 9 de noviembre de 2026. De acuerdo a la agenda publicada hace algunos días por el Vaticano, la actividad se realizará a las 9:15 hs.

"Inconmensurable, es muy difícil de expresar lo que provoca. Yo soy un hombre de fe y me alegra enormemente, sobre todo la consideración. Argentina es un país donde muchos músicos estamos muy conectados con la fe", expresó en declaraciones a TN.

Según explicó Abel, fue un proceso muy largo. "Muy de a poquito, de tener que contener la ansiedad, la emoción y de no querer hacerse demasiadas ilusiones hasta que no se confirmen", apuntó.

Abel Pintos fue elegido para cantar ante el Papa León XIV durante su visita a la Argentina

El cantante recibió una invitación formal desde el Vaticano en las últimas horas. Si bien Abel se expresó al respecto, se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la organización y el repertorio que presentará el artista. "Recibimos la confirmación de que va a existir la posibilidad; todavía estamos esperando más detalles", admitió Abel Pintos.

La confirmación de Abel Pintos llega solo horas después de que la Conferencia Episcopal compartiera la canción oficial que se utilizará durante la visita del Papa entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, cuatro jornadas en las que visitará diferentes puntos de Córdoba, la provincia y ciudad de Buenos Aires.

“Argentina con el papa León”: cómo es la canción oficial para la visita del Papa

La presentación de Abel Pintos se suma a la presentación reciente de la canción oficial para la gira del León XIV en Argentina. Denominada “Argentina con el papa León”, la canción fue elegida a través de un concurso nacional que convocó a compositores argentinos mayores de 18 años para presentar una obra original.

Compuesta por Gabriel Alejandro y Agustín Moyano Angelini, la canción sigue los lineamientos de la consigna “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” y se espera que sea la que musicalice las diferentes actividades del Papa y canten los fieles al recibirlo. La letra menciona a la Virgen de Luján, los santos argentinos y señala que "todos son bienvenidos" a reunirse en el camino de fe de los católicos.