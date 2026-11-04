La llegada del papa León XIV a la Argentina alterará el cronograma de colectivos y subtes, ya que el lunes 9 y el martes 10 de noviembre serán feriado en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Pontífice tiene programada una serie de actividades. Por la misa que celebrará el Papa el lunes y la Vigilia de los Jóvenes del martes, la Ciudad dispuso un operativo especial en los medios de transporte público y el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un operativo que involucra varias estaciones de subte cerradas.

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Durante su visita por la Argentina, el Papa encabezará tres misas multitudinarias: en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. La primera será el lunes 9 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

¿Qué días y en qué horarios habrá estaciones de subte cerradas durante la visita del Papa?

El subte y el premetro brindarán servicio en todas sus líneas el domingo 8, pero por el operativo de seguridad se cerrarán algunas estaciones a partir de las 12 horas.

Línea A: cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima. Recorrido entre San Pedrito – Sáenz Peña (desde las 12).

cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima. Línea B: cerradas, Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida, C. Pellegrini y Pueyrredón. Recorrido J. M. de Rosas – Uruguay (desde las 12).

cerradas, Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida, C. Pellegrini y Pueyrredón. Línea C : cerradas Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín y Avenida de Mayo. Recorrido Constitución – Diagonal Norte (desde las 12). Parada especial: egreso exclusivo del público por Diagonal Norte.

: cerradas Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín y Avenida de Mayo. Recorrido Constitución – Diagonal Norte (desde las 12). Línea D : cerradas Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón. Recorrido C. de Tucumán – Tribunales (desde las 12).

: cerradas Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón. Línea E : cerradas Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia, Jujuy. Recorrido Plaza de los Virreyes – San José (desde las 12).

: cerradas Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia, Jujuy. Línea H: cerradas Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°. Recorrido Hospitales – Facultad de Derecho (desde las 12).

Cronograma de subte durante la visita del papa León XIV

El premetro no estará cerrado y el subte tendrá servicio de día hábil en todas las líneas, solo cerrarán algunas estaciones por operativo de seguridad desde el inicio de la jornada.

Línea A: cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima.

Línea B: cerradas, Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida, C. Pellegrini y Pueyrredón.

Línea C: cerradas, Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín y Av. de Mayo.

Línea D: cerradas, Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

Línea E: cerradas, Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy.

Línea H: cerradas Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°.

¿Cómo funcionarán los colectivos durante la visita del papa León XIV?

Las líneas de jurisdicción de la Ciudad reforzarán el servicio durante los feriados del día lunes y del martes.

¿Qué pasará el martes 10 de noviembre?

El martes 10, también servicio de día hábil en todas las líneas. En principio, estarán todas las estaciones abiertas, a excepción de las cerradas por obras. En caso de haber riesgos de seguridad, saturación o falta de operatividad, se aplicará el protocolo de días anteriores.

La línea D extenderá su servicio hasta la 1:30 más operativo de desconcentración en la línea H con dos estaciones abiertas (Pueyrredón y Once).

Al finalizar el servicio habitual, la línea D seguirá operativa con un doble servicio de desconcentración de la Misa de Jóvenes:

Para ir hacia Catedral: deberán subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

Para ir hacia Congreso de Tucumán: podrán subirse en Palermo y bajarse en Juramento y Olleros (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

En tanto, la línea H garantizará la conexión con la D, por lo que se prestará un servicio directo desde Santa Fe (único ingreso por combinación) a Once, para solo egreso.