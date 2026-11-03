Chau Tarjeta SUBE para jubilados: cómo es el nuevo sistema para viajar gratis en el subte

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) implementó un nuevo sistema para que los jubilados porteños puedan viajar gratis en subte mediante el uso de su Documento Nacional de Identidad (DNI), sin necesidad de utilizar la Tarjeta SUBE.

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La modalidad comenzó a funcionar este lunes y permite validar el beneficio directamente en los molinetes habilitados, una vez que el usuario haya completado el trámite correspondiente y recibido la aprobación.

"Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan", indicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

¿Cómo es el nuevo sistema para viajar gratis en el subte sin Tarjeta SUBE?

El nuevo sistema está destinado a jubilados y pensionados que residan en la Ciudad de Buenos Aires y perciban ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo. También comprende a retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

La modalidad está disponible tanto para quienes soliciten el beneficio por primera vez como para quienes ya lo tengan vigente y actualmente utilicen la Tarjeta SUBE o la aplicación Buepp. En estos casos, también podrán pasar a validar sus viajes con el documento.

¿Cómo hacer el trámite para viajar gratis en el subte sin Tarjeta SUBE?

La solicitud se puede realizar de manera online a través del formulario disponible en el sitio oficial del Gobierno porteño: Programa Movilidad Porteña - Jubilados, Pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con DNI

Quienes prefieran hacer la gestión presencialmente pueden acercarse sin turno previo a las oficinas de atención a jubilados de las distintas sedes comunales.

Para completar el trámite, se deben presentar los datos personales del solicitante, entre ellos nombre, domicilio, CUIL y teléfono. Además, es necesario adjuntar una fotografía del DNI y del último recibo de haberes.

Otro de los requisitos es declarar que no se perciben otros ingresos de ninguna naturaleza, además de los haberes previsionales informados durante la solicitud.

Una vez aprobada la gestión, el beneficiario recibirá una notificación a través de WhatsApp. Desde ese momento, podrá apoyar su DNI en los validadores Multipago habilitados en las estaciones y acceder al servicio sin costo.

"Mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión. Estamos haciendo la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte y además, ya está en marcha la construcción de la nueva Línea F, que es la obra de infraestructura más importante del país", destacó el jefe de Gobierno porteño.