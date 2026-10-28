Fuertes aumentos de tarifas y servicios en noviembre: transporte, alquileres, prepagas y más

A partir del primer día de noviembre entra en vigencia un nuevo esquema de incrementos que alcanzará a diversos servicios básicos, tanto públicos como privados, con un impacto directo en los gastos fijos de los hogares. La actualización de las tarifas y cuotas mensuales responde tanto a decisiones regulatorias y empresariales como a los mecanismos de indexación vinculados al índice de inflación de septiembre, registrado en un 1,9% por el INDEC.

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Colectivos y subtes

En el rubro del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se aplicará una suba general del 3,9% en las tarifas de colectivo y subte, calculada mediante una fórmula que adiciona dos puntos porcentuales al dato inflacionario de septiembre.

Provincia de Buenos Aires — SUBE registrada

Hasta 3 km: $1.253,44 .

. De 3 a 6 km: $1.410,10 .

. De 6 a 12 km: $1.566,79.

De 12 a 27 km: $1.880,15.

Ciudad de Buenos Aires

Tarifa mínima: $956,69 .

. Tramo secundario: $1.063,04.

De 6 a 12 km: $1.144,92 .

. Trayecto más largo: $1.226,87.

Por su parte, el subte porteño equipara el incremento del 3,9%, fijando la tarifa para los primeros 20 viajes mensuales en $1.887,00 con tarjeta registrada y en $2.541,10 para usuarios no registrados. El Premetro, en tanto, pasa a costar $660,45 para pasajes registrados y $1.050,12 para quienes no hayan nominalizado su tarjeta. En contraste, el servicio de trenes del AMBA no registrará cambios tarifarios en noviembre, manteniendo el boleto mínimo en $480 a la espera de una nueva resolución oficial.

Peajes en CABA

En las autopistas porteñas gestionadas por AUSA, los peajes también se incrementan un 3,9%, situando el pase en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en $4.878,81 en horario normal y $6.914,08 en hora pico para vehículos particulares. En la autopista Illia, los valores quedan en $2.032,63 y $2.874,44 respectivamente, mientras que el peaje de Alberti asciende a $1.545,07 en horario normal y $1.951,36 en hora pico, y el Paseo del Bajo alcanza los $10.794,97.

Medicina prepaga y telecomunicaciones

Las empresas de medicina prepaga aplicarán ajustes que se posicionan por encima de la inflación mensual, alcanzando subas de hasta el 2,88%.

Sancor Salud: aumento del 2,88%.

Omint: subas de hasta el 2,75%.

Hospital Italiano y Swiss Medical: incremento del 2,3%.

Galeno: aumento desde el 2,2%.

OSDE: aumentos de entre el 1,7% y e l 2,2% , según el plan.

y e , según el plan. También se registran modificaciones en los copagos.

En telecomunicaciones, la compañía Movistar confirmó un ajuste del 2,6% en sus planes de telefonía móvil, en un mercado desregulado donde otras operadoras como Claro y Personal/Telecom aún no oficializaron sus listados para el mes.

Ajustes en alquileres, colegios privados y tarifas de luz, gas y agua

En el mercado inmobiliario, los contratos de alquiler vigentes bajo la derogada Ley 27.551 que cumplen su actualización anual a través del Índice para Contratos de Locación (ICL) registrarán un aumento del 1,83% respecto al mes anterior. Para los acuerdos pactados con posterioridad a diciembre de 2023, la actualización por IPC alcanzará un 5,81% trimestral (período julio-septiembre), un 7,82% cuatrimestral (junio-septiembre) y un 12,95% en los esquemas de ajuste semestral (abril-septiembre).

En el ámbito educativo, los colegios privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires autorizaron una suba del 3% para noviembre y otro 3% previsto para diciembre. Los aranceles máximos para establecimientos con 100% de aporte estatal se fijaron en $43.230 para el nivel primario y $49.850 para el secundario, mientras que en colegios con un 40% de subvención la cuota de nivel secundario alcanzará hasta $230.450.

Respecto a los servicios domiciliarios de luz y gas, las empresas prestadoras aplicarán reajustes cuyos cuadros tarifarios finales están pendientes de publicación oficial en el Boletín Oficial, tomando como referencia los índices de precios y salarios. En el servicio de agua potable y cloacas a cargo de AySA, el ajuste mensual del Coeficiente K implicará una suba de entre el 1,5% y el 2%.

Paralelamente, la compañía presentó una propuesta de reestructuración de coeficientes zonales ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) que plantea un aumento promedio del 22,6% para el 60% de los usuarios del AMBA, elevando la factura media sin impuestos de $29.116 a $35.710, junto con la quita paulatina del subsidio geográfico del 15% para 500.000 hogares.

La iniciativa contempla un tope de incremento del 5% mensual para evitar saltos abruptos, en el marco de una propuesta discutida en audiencia pública que aguarda resolución regulatoria previo a la firma del contrato de privatización de la empresa.