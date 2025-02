Las PASO y Ficha Limpia ponen presión a un PJ al borde del estallido

Durante un año y un par de meses el peronismo intentó hacer de cuenta que la experiencia fallida del Frente de Todos y la derrota en las últimas elecciones presidenciales podían quedar atrás sin dejar secuelas. Que las cosas podían seguir siendo más o menos igual después de ese trauma. La elección de autoridades del PJ en noviembre del año pasado fue el punto máximo de esa política de la negación. A partir de ahí las cosas comenzaron a desbandarse. Y como todo lo que se reprime, cuando sale a la superficie lo hace con fuerza. El Congreso nacional es el escenario de ese drama que se desarrolla en tiempo real y cuyas consecuencias repercutirán en el futuro del gobierno de Javier Milei y de todos los argentinos.

En el Senado ya se asume que los bloques peronistas tendrán libertad de acción cuando llegue al recinto la suspensión de las PASO, probablemente el jueves de la semana que viene. Esta tarde, el oficialismo confía en conseguir las firmas para el dictamen. Como en la cámara baja, las firmas y los votos que aporte el espacio político antes conocido como Unión por la Patria serán clave para concretar una medida deseada por prácticamente todo el arco político. Depende quién haga el poroteo, se cuentan entre ocho y quince senadores del PJ dispuestos a acompañar si resulta necesario, con tal de garantizar que no se celebren las primarias. Un nuevo cuestionamiento a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner.

Esta semana la fractura ya quedó expuesta cuando el tema se discutió en la Cámara de Diputados, donde el bloque peronista quedó dividido en tres partes. Ese día 43 diputados, incluyendo a La Cámpora y los legisladores más cercanos a CFK, votaron en contra; 25 votaron a favor y 24 se abstuvieron, entre ellos el jefe de bloque. También hubo seis ausentes. La libertad de acción es una excusa que siempre se esgrime demasiado tarde: si tenés que aclarar es porque algo ya está roto. Hasta último momento hubo un intento de unificar criterios pero quedó lejos. Una ruptura similar en el Senado sería más costosa para la ex presidenta, por tratarse de un bloque sobre el que ella tiene una influencia más directa.

Una vez que las PASO sean eliminadas por el Congreso, Axel Kicillof anunciará el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, probablemente en agosto, en una fecha cercana a la que estaba reservada para ese trámite. También deberá pasar por la legislatura para derogar las primarias en la provincia, pero cuenta con los votos para hacerlo, incluso si algún sector de la tropa propia pone obstáculos. El plan tiene el apoyo de más de 40 intendentes peronistas, la mayoría de los del radicalismo y ahora también del PRO. El viernes pasado se reunieron en Pehuajó los jefes comunales de la cuarta sección y acordaron acompañar el desdoblamiento para evitar que el empuje de Milei les empioje los Consejos Deliberantes.

No habrá un gesto de ruptura más estridente que ese, pero en su entorno (y lo que es más importante: en el Instituto Patria) esa decisión será interpretada como un desafío definitivo del gobernador a la ex presidenta. Hace rato que los dos transitan caminos distintos y compiten por la centralidad opositora, como queda en evidencia con los intercambios en redes sociales con el presidente y funcionarios de su gobierno. Todavía no está claro si esos caminos tienen margen para volver a cruzarse antes de las elecciones de este año y antes de las presidenciales de 2027. Caso contrario el kirchnerismo se dirige de frente hacia un cisma como no hay desde que Sergio Massa se fue a fundar su Frente Renovador hace doce años.

Este miércoles desde el mediodía en la Cámara Baja se discutirá el proyecto de Ficha Limpia, impulsado por el PRO y que el gobierno acompaña sin mucho entusiasmo. En las últimas horas, sin embargo, desde la Casa Rosada hacen correr la versión de que la ruptura del peronismo podría ser tan profunda que lleve a algunos diputados a separarse del bloque de Unión por la Patria una vez más, incluso en una votación tan sensible que puede culminar en la proscripción de CFK. Se trata de legisladores de provincias que el peronismo no gobierna, para no exponer a los gobernadores a un conflicto mayor, pero actuarán en nombre de un grupo más grande. Si tal amenaza se concreta, todo puede volar en mil pedazos.