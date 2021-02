En medio del escándalo de los vacunados VIP, Clarín, luego La Nación y por rebote los trolls de la derecha salieron a operar al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con una fake new sobre que un supuesto primo de Axel Kicillof había recibido la vacuna rusa. El gobernador bonaerense, citó a La Nación y volvió a aclarar que se trata de una operación y apuntó contra quienes insisten en ligarlo a Leandro Kicilllof.

"No es así, no lo conozco y según aclaró el hospital le corresponde vacunarse por trabajar allí. Sin embargo, parece que no hay evidencia que alcance cuando el propósito es el de generar odio e indignación", contraatacó Kicillof en un hilo en la red social del pajarito al tiempo que insistió: "No hago esta aclaración porque me perjudique a mí -me he acostumbrado o más bien resignado- sino al presunto familiar a quien no conozco y del que nunca había escuchado hablar hasta este lamentable episodio".

El último martes en Necochea, el gobernador bonaerense ya había aclarado la falsedad de la noticia que viralizó la derecha junto a su ejército de trolls. De todos modos, hace algunas horas, volvió a referirse a la fake news en cuestión después de la tergiversación de los hechos que efectuó el periodista Claudio Savoia a través de Twitter a la que se le sumaron Clarín, La Nación y, como más vale tarde que nunca, el opositor Eduardo Feinmann.

El falso primo de Kicillof se sumó para desmentir la operación

“Ni soy primo de Kicillof, ni trabajo en prensa en el ministerio, ni cobro 50 lucas, ni milito en La Cámpora, ni accedí a una vacuna vip”, remarcó Leandro Kicilllof, y subrayó: “Trabajo en un hospital público y por eso me vacunaron”, afirmó a través de su cuenta de Twitter Leandro Kiciloff quien arrobó a Eduardo Feinmann en su descargo.

El joven forma parte del equipo de prensa del hospital San Roque de Gonnet y, tras la acusación de los medios macristas, negó cualquier vinculación con el el gobernador de la Provincia y el hospital salió a defenderlo ya que que recibió la vacuna como cualquiera de los otros trabajadores de la salud.