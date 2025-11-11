Fred Machado se declaró "no culpable" en Estados Unidos

El empresario argentino Federico "Fred" Machado se declaró "no culpable" en la causa en la que se lo investiga por narcotráfico, lavado de dinero y estafa en Estados Unidos. Machado, de vínculo con el ex candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, fue extraditado al país norteamericano la semana pasada.

La defensa del empresario entregó el documento en el que Machado se declaró "no culpable" ante la Justicia Federal del estado de Texas y fue recibido por el juez Bill Davis. "El acusado comprende la naturaleza y el contenido de los cargos que en ella se incluyen, las penas máximas aplicables a los mismos y sus derechos constitucionales", sostiene el texto, al que tuvo acceso El Destape.

Tras "haberlo consultado con su abogado", Machado renunció a comparecer personalmente en la lectura de la acusación. "El acusado entiende que tiene derecho a un período mínimo de tiempo para el juicio, de modo que este no comience antes de 30 días a partir de la fecha en que el acusado comparezca por primera vez a través de un abogado o renuncie expresamente a él y decida proceder por su cuenta", agregó.

La extradición de Fred Machado

Fred Machado fue extraditado a Estados Unidos el miércoles pasado, en un vuelo que salió desde Ezeiza rumbo a Houston a las 22. Hasta el momento de la salida de su vuelo, estuvo alojado en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Su vínculo con Espert

Hace poco más de un mes, la ex jefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, reveló detalles desconocidos sobre el vínculo entre el dirigente de La Libertad Avanza y el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos. En diálogo con Radio con Vos, Montero Barré confirmó la declaración del periodista Marcelo Longobardi, quien reveló que Machado se comunicó con él previo a los comicios del 2019. "Es totalmente cierto", sentenció.

"Longobardi era uno de los posibles, de los que quería como candidato a vicepresidente. Para que lo acompañe en la fórmula (a Espert)", contó y dio detalles sobre el contacto con Longobardi: concretamente, indicó que eso era lo que Fred Machado le iba a proponer al periodista. "Quiere decir que Fred Machado es mucho más que un financista; era un armador de Espert en ese momento", infirió Alejandro Bercovich, quien entrevistó a la ex jefa de prensa de Espert. "Sí, él opinaba", respondió Montero Barré. Luego, Bercovich insistió: "O sea, es absolutamente mentira lo que dice Espert de que él lo vio una vez o dos veces en su vida". "Obvio", le aseguró la ex jefa de prensa, quien sostuvo que "más de dos veces lo vio seguro" porque ella lo vio "dos veces a Fred Machado y esas dos veces estaba Espert".