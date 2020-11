El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recordó al astro del futbol Diego Maradona y afirmó que "jamás será olvidado" tanto por su talento deportivo como su respaldo a las causas populares y a la soberanía latinoamericana, al recordar al astro futbolístico que falleció hoy a los 60 años.

"Rara vez he visto a un futbolista dejar de jugar y no parar. Maradona siguió jugando. Siguió jugando en el pensamiento, en sus opiniones políticas, en sus críticas. Continuó tocando para los pobres de todo el mundo", manifestó el ex mandatario en su cuenta de Twitter.



"En la cancha, fue uno de los mayores adversarios, tal vez el mayor, que se enfrentó a Brasil, Fuera de la rivalidad deportiva, fue un gran amigo de Brasil", tuiteó el extitular del Partido de los Trabajadores. "Apenas puedo agradecer toda su solidaridad con las causas populares y con el pueblo brasileño. Maradona jamás será olvidado", escribió junto a una foto de uno de sus encuentros.



Lula tenía una relación amistosa con Maradona, a quien vio al menos cinco veces en los últimos 20 años. "Diego Armando Maradona fue un gigante del fútbol, de la Argentina y de todo el mundo, un talento y una personalidad única. Su genialidad y pasión en el campo, su intensidad en la vida y su compromiso con la soberanía latinoamericana marcaron nuestra época", recordó el brasileño.