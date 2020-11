El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, canceló todas sus actividades por el luto establecido y despidió a Diego Armando Maradona. Alrededor de las 13:40, arribó a Casa Rosada acompañado de la ministra de Comunicación, Jesica Rey, y su secretario privado, Nicolás Beltram. También estuvieron presentes el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, y el subsecretario de Deportes bonaerense, Javier Lovera.

El gobernador estuvo en Casa Rosada hasta las 16:30 horas despidiendo a Diego Armando Maradona. Fuentes gubernamentales afirmaron a El Destape que el mandatario bonaerense, junto a otros funcionarios nacionales, dialogó con Dalma, Gianina y Jana Maradona, y Claudia Villafañe sobre la “necesidad de descomprimir la situación, pero siempre entendiendo la necesidad de la familia”. De esta manera, se anunció que el velatorio se extendía hasta las 19, pero luego de que decenas de fanáticos invadieran la sede de gobierno para intentar acercarse al féretro de Diego Maradona, se vivieron momentos de forcejeos con personal de Seguridad. Hubo heridos y se trasladó por precaución a la familia del astro y al féretro a un sector más seguro. Minutos después, la familia decidió suspender el velatorio y se procedió a llevar el cuerpo al cementerio de Bella Vista.

Por la mañana Kicillof realizó entrevistas en distintos medios de comunicación y habló con El Destape Radio. "No hay nadie que no tenga una relación con Maradona. Todos perdimos algo", reflexionó tras reconocer que estaba conmocionado y asegurar: "Mi vínculo con Maradona es por fuera de lo que viví como hincha"

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“En este año donde todos sentimos muy cerca la cuestión de la muerte, donde estuvimos rodeados por la pandemia, todo es más shokeante”, expresó y recordó la primera y única charla íntima que mantuvo con el astro mundial. Maradona lo llamó el 27 de octubre de 2019, día en que resultó electo. El funcionario expresó que "estábamos acostumbrados a él, a tener noticias, a saber qué hacía".

También, dijo no ser “muy futbolero” pero sí “ser tremendamente maradoniano”, y agregó que “somos muchísimos los que no sabemos ni qué decir porque todavía no podemos entender del todo la muerte de Diego”.

Este viernes 27 de noviembre a las 9:30 horas, Kicillof se reunirá con el comité de expertos y expertas para analizar la situación epidemiológica de la Provincia y a las once de la mañana mantendrá una videoconferencia con los 135 intendentes bonaerenses.

El Decreto

El miércoles a la tarde, y en una edición especial, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1084/2020 en el que adhirió al “Decreto Nacional N° 936 del 25” y declaró “duelo en el ámbito de la Administración Pública provincial, por el término de 3 días, con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona”. Durante ese periodo “la bandera de la provincia de Buenos Aires permanecerá izada a media asta en todos los edificios de la Administración Pública provincial”. Además se invitó a los Poderes Legislativo y Judicial, y a las Municipalidades a “adoptar medidas de similares características”.

En los fundamentos se señala que Diego Armando Maradona, popularmente llamado “Pelusa” o simplemente Diego, “hijo de nuestra Provincia, nació el 30 de octubre de 1960 en el Partido de Lanús, iniciándose en el mundo del fútbol a los 9 años, en el equipo infantil conocido como “Los Cebollitas” de las inferiores de la Asociación Atlética Argentino Juniors”.

“Su inigualable destreza futbolística lo transformó en una de las personas más conocidas del mundo, traspasando las fronteras y siendo reconocido unánimemente como el mejor jugador del mundo; su constante compromiso con el bienestar del pueblo y de la patria grande latinoamericana, lo convirtieron en un fiel representante del pensar popular y un ferviente defensor de las personas más vulnerables; y su grandeza excedió el plano deportivo proyectando su figura a distintos ámbitos de la cultura popular, causando su inesperado fallecimiento un profundo dolor en las y los bonaerenses”.