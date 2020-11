El día que Maradona llamó a Kicillof: qué le dijo 

“En este año donde todos sentimos muy cerca la cuestión de la muerte, donde estuvimos rodeados por la pandemia, todo es más shokeante”, expresó Axel Kicillof a El Destape Radio y recordó la primera y única charla íntima que mantuvo con el astro mundial. Maradona lo llamó el 27 de octubre de 2019, día en que resultó electo. El funcionario expresó que "estábamos acostumbrados a él, a tener noticias, a saber qué hacía".

“No soy cholulo, no tengo nada en contra de la gente que lo es, pero con el Diego era una cosa que me superaba. Y me llamó el día que gané las elecciones y fue una conversación más a menos larga, donde me dijo varias cosas de la etapa política que habíamos vivido, y me hizo varias definiciones políticas para hacer”, detalló.

Además señaló que “quedamos en vernos y después vino la pandemia y no pudimos, y nos íbamos a ver después que fue a la cancha el último partido y algo pasó que no pudimos. Pero mi relación con Maradona ya es un montón para mí”.

Durante la entrevista, el Gobernador afirmó “no ser un apasionado del fútbol”, pero “sí soy un apasionado de Maradona. Siempre me impactó muchísimo su poder de síntesis, lo que muchos asocian a sus frases ingeniosas, él era mucho más, captaba sensaciones a través de la palabra, es demasiado triste llorar su muerte, porque con él se mueren muchas cosas”.

Finalmente dijo que, lo que más le sorprendió de su figura, es que “había algo en él de enfrentarse al poder que lo ponían en un lugar de rebeldía, y eso se manifestó en las afinidades y personajes políticos que tuvo. Todos tuvimos algo con él, incluso los que lo odiaron perdieron algo”.