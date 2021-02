En vivo | El funeral de Carlos Menem en el Senado

Los restos del ex presidente Carlos Menem, que falleció a los 90 años, serán velados en el Salón Azul del Senado. La capilla ardiente comenzará a las 20.00 y el público deberá ingresar por la explanada del Palacio en la avenida Rivadavia y Entre Ríos mientras que tendrán que retirarse por Yrigoyen y Entre Ríos.

Por otro lado, precisaron que "aún no se sabe si habrá algún corte durante la noche o será continuo", y detallaron que el velorio se podría llegar a extender "hasta las 13.00 o las 15.00" del día lunes. Asimismo, se confirmó que e el último adiós al dirigente riojano será "cerrado a la prensa por pedido de la familia".

Por la mañana, el presidente Alberto Fernández afirmó en declaraciones al canal C5N que Carlos Menem sería despedido con "todos los honores de un ex presidente". En el Congreso fueron velados en los últimos años los ex presidentes radicales Fernando de la Rúa, en 2019, y a Raúl Alfonsín, en 2009.

El presidente Alberto Fernández expresó este domingo su profundo pesar por el fallecimiento del ex mandatario Carlos Menem, y afirmó que "cuando la familia lo disponga" quiere colocar su busto en la Casa Rosada. Además aseguró que Menem fue "un hombre muy de la política y de la democracia, muy respetuoso", que tenía algo en su personalidad que "lo llevaba a convivir con las diferencias, en la diversidad".

El mandatario nacional contó que habló con Zulemita Menem este domingo instantes después de la muerte del ex mandatario. "Me dijo ´murió papá´, llorando", contó Fernández sobre el diálogo que mantuvo este domingo con la hija del ex presidente.