Municipales de Río Gallegos marchan contra la caída de recursos y las retenciones de Vidal

Los trabajadores municipales de Río Gallegos se movilizarán este jueves para reclamar por los recursos que recibe el municipio en concepto de coparticipación y cuestionar las retenciones dispuestas por el gobierno de Santa Cruz. El reclamo se produce en medio de una creciente disputa entre la administración de Claudio Vidal y el municipio conducido por Pablo Grasso.

Bajo la consigna de que “La coparticipación sostiene a Río Gallegos”, los trabajadores buscarán visibilizar el impacto que las decisiones del Gobierno provincial tienen sobre las finanzas de la capital santacruceña. La convocatoria del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) está prevista en el Colegio República de Guatemala, ubicado en Chacabuco y Orkeke.

El secretario general del SOEM, Pedro Mansilla, defendió la decisión del sindicato de movilizarse junto a Grasso, funcionarios, trabajadores y otros sectores hacia Casa de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y la Legislatura. "Es un contexto social recesivo", planteó el dirigente, al referirse a una situación marcada, según describió en diálogo con el móvil de Radio Nuevo Día, por la pérdida del poder adquisitivo, dificultades con las prestaciones de las obras sociales y el incremento de impuestos.

Desde el municipio advierten que las medidas de Vidal comprometen recursos indispensables para afrontar el pago de salarios y garantizar la prestación de servicios. Grasso cuestionó duramente la decisión y anticipó nuevas presentaciones judiciales, incluida la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema.

La administración de Río Gallegos sostiene que el problema excede la disputa política. El argumento de los intendentes que rechazan las retenciones es que los fondos de coparticipación constituyen una fuente central de financiamiento municipal y que cualquier descuento adicional termina afectando el funcionamiento cotidiano de las ciudades.

En ese marco, Grasso buscó sumar a otros intendentes santacruceños a un planteo conjunto. Mantuvo reuniones con representantes de 28 de Noviembre, Río Turbio, El Calafate y otras localidades para cuestionar las retenciones y reclamar una discusión sobre el esquema de distribución de recursos.

Los trabajadores buscarán visibilizar el impacto que las decisiones del Gobierno provincial tienen sobre las finanzas de la capital provincial. (Foto: El Diario Nuevo Día).

Santa Cruz alcanzó su mínimo histórico de empleo formal privado: 10 mil puestos de trabajo menos

El entramado productivo y laboral del sector privado en Santa Cruz atraviesa un escenario crítico. Un informe del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) reveló que Santa Cruz lidera las caídas con una pérdida del 17% de su empleo en los últimos 28 meses, alcanzando su mínimo histórico de apenas 50.600 puestos de trabajo formales.

El documento basado en datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) señaló que, desde la asunción del presidente Milei y el gobernador Vidal, se destruyeron 10.400 puestos de trabajo en territorio santacruceño.

La distancia respecto de los momentos de mayor dinamismo productivo es notable: el techo histórico de empleo privado en la provincia se había alcanzado en febrero de 2023, con 61.900 trabajadores registrados. Desde aquel pico, la jurisdicción acumula un retroceso total del 18,3%. Si bien la caída interanual (abril 2025 vs. abril 2026) fue del 4,5% (2.400 empleos menos), el informe destaca que "la gravedad reside en el deterioro acumulado en los últimos 28 meses, que supera proporcionalmente al de sus vecinas".

La crisis se evidencia en toda la región, ya que el total regional registra que se perdieron 30.500 puestos de trabajo en la Patagonia Sur desde diciembre de 2023, una caída del 15,3% en solo 28 meses. Tierra del Fuego es la provincia más golpeada en términos interanuales (-11,1%), con una pérdida del 20,8% desde su máximo histórico. Por otro lado, Chubut perdió 14.100 puestos desde diciembre de 2023 (-14,0%).

El informe califica el primer cuatrimestre de 2026 como "el más crítico de toda la serie estadística", ya que las tres provincias alcanzaron sus mínimos históricos simultáneamente. Los sectores más afectados son la industria, el petróleo y el comercio. "La tendencia no muestra señales de detenerse", advierte el documento.