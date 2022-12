Qatar 2022: El divertido cruce entre Alberto, Lula y Macron por la final del Mundial

Arrancó el deseo de éxito Lula, se sumó el presidente francés y luego Fernández. "Te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo", le respondió el argentino.

Alberto Fernández le mandó un mensaje a través de Twitter a su par francés, Emmanuel Macron, con motivo de la final del Mundial de Qatar 2022, donde se enfrentarán la Selección Argentina contra el equipo europeo.

El deseo de éxito a ambas selecciones en esa red social la arrancó el presidente electo de Brasil, Lula da Silva. "Suerte el domingo amigos", los saludó. Los tres mantienen una buena relación que arrancó en una unidad contra el mandatario derechista Jair Bolsonaro, que dejará su cargo el 1º de enero de 2023.

Luego, fue el turno de Macron, quien le respondió. "Gracias amigo, Lula. Estimado Alberto, uno de nosotros tendrá más suerte. Veremos cuál el domingo. Con toda amistad… ¡frente a los Bleus!", escribió el premier francés.

Y llegó la respuesta de Fernández en Twitter: "Querido amigo, Macron, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!", cerró el argentino.

Desde Qatar, Macron le envió un mensaje por chat a Fernández tras conocerse que la final será Argentina-Francia. "Vení y lo vemos juntos", fue el pedido, según pudo averiguar El Destape, para vivir en la cancha un evento que será histórico para el fútbol. Ambos ya intercambiaban mensajes sobre el Mundial desde las instancias previas de la competición.

Si bien públicamente desde la Casa Rosada afirman que el Presidente está aún evaluando viajar a Qatar a ver la final, Fernández no irá, según confirmaron fuentes oficiales a este portal.

Asimismo, no se esperan actividades impulsadas por Presidencia por la obtención del primero o segundo puesto en el Mundial, como se ha hecho históricamente. Fernández no despidió, como se hace habitualmente, a la Selección cuando partió hacia el torneo. Tampoco se espera una recepción, con o sin Copa. "Ojo, si lo jugadores piden el balcón de la Rosada y quieren venir, tendrán las puertas abiertas", cuentan en Casa de Gobierno. Aun no hubo ese pedido...

Vale recordar los festejos en el balcón de la Rosada tanto cuando se ganó la Copa del Mundo en 1986, junto a Raúl Alfonsín, como el cariño del pueblo a la Selección de 1990 cuando salió segunda, con Carlos Menem presente en el Gobierno. A priori, esto no va a suceder en este 2022.

Hoy, en su habitual conferencia de prensa, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti afirmó: “La Presidencia y la Casa Rosada, todos en el Gobierno, estamos igual que todos los argentinos, con buena parte de nuestro pensamiento y corazón puesta en el domingo, siguiendo muy de cerca lo que está pasando". Y expresó el "agradecimiento enorme a este equipo maravilloso, a la dirección técnica, a los que están llevando adelante esto que es una hazaña".