Estela Díaz ocupa un cargo que fue creado por decisión del gobernador Axel Kicillof: el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense. A un año de estar en funcionamiento, en el presupuesto para el corriente, Kicillof redobló la apuesta y le otorgó más fondos.

En un mano a mano con El Destape contó los pormenores y las negociaciones que fueron decisivas para lograr que el aborto sea legal, seguro y gratuito en Argentina.

- A las 4:10 de la mañana se realizó la votación y el resultado fue 38 a 29, ¿Sabías de antemano el resultado?

- Mirá, el resultado final, el número no lo tuve hasta el final. Sí tuiteé a la noche que íbamos a tener 38 votos positivos. Y ese fue el momento fundamental para saber que iba a salir.

El aborto se puso en debate social en 2018 y allí lo perdimos por poco, pero ahora tuvimos la decisión del Ejecutivo y por fue posible que salga. El Ejecutivo tuvo una decisión muy asertiva en el sentido que haber presentado el proyecto con la propuesta de los Mil Días. La mayoría de los argumentos en contra en 2018 planteaban que no se estaban proponiendo políticas que contribuyeran a la continuidad, que la única respuesta era que se interrumpieran los embarazos. Bueno, escuchamos, presentamos la iniciativa de los Mil Días y esa fue una estrategia muy potente.

La otra estrategia fue la de mantener mucha reserva en torno a los diálogos; preservar a les legisladores indecisos. Vimos que habían tenido ataques muy fuertes. Entonces se mantuvo un acuerdo muy claro y transversal de que no se iba dar mucha información. Y sobre el resultado fue justo que sea contundente en el número.

¿Y cómo se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?

Con la Interrupción Legal del Embarazo los causales era de peligro para la salud, la vida o que haya existido una violación. Ahora se va a agregar el plazo de hasta 14 semanas y solo será necesaria la voluntad de la persona gestante. Estamos en condiciones para que el sistema de salud lo implemente. Se viene un trabajo fuerte con la atención primaria de la salud, porque en el 90% de los casos las interrupciones se dan en el primer trimestre de gestación, son ambulatorias y no requieren del segundo nivel de atención. Desde el ministerio colaboraremos con las campañas de difusión, y en trabajar en aquellos lugares donde haya obstáculos para contribuir.

-El debate por la legalización del aborto logró que la sociedad, las mujeres, las jóvenes debatan y hablen con mayor libertad sobre la sexualidad, los cuidados anticonceptivos, ¿Creés que eso ayudará a que finalmente se implemente la Educación Sexual Integral (ESI) en lugares que aún son resistidos?

-La ESI no alcanza solo con la voluntad de la gestión porque hay una barrera cultural que a veces obstaculiza, hay prejuicios, desconocimiento y también tenés sectores que deliberadamente no lo permiten. Entonces necesitás una articulación institucional-social que motorice eso.

¿Qué sectores no lo permiten?

-Las Iglesias, las apostólicas, pero las evangélicas también. Las jerarquías de las Iglesias. Las jerarquías católicas siguen teniendo una fuerte deuda con las mujeres, son instituciones que siguen siendo muy patriarcales. La sociedad no puede esperar la renovación de la Iglesia, nosotras no podemos esperar más, porque siempre retrasaron los derechos de las mujeres. Siempre tuvimos que plantearle a la sociedad que no queríamos ciudadanías subordinadas, de segunda.

La lucha por el aborto se simbolizó en el pañuelo verde. ¿De qué color será el próximo pañuelo que simbolizará la lucha por venir?

-Creo que la agenda de la igualdad es lo que venimos priorizando. La agenda del trabajo y el cuidado en la igualdad.

El pañuelo violeta…

-Claro, sería más por ese lado.

La Ley Micaela, Milagro Sala y el pedido de Kicillof

¿Cómo es el trabajo que llevan adelante respecto de la aplicación de la Ley Micaela?

- La ley Micaela plantea formar a todos los agentes de los 3 poderes del Estado en género y contra las violencias. En el contexto de pandemia decidimos empezar a capacitar virtualmente por todas las autoridades máximas y formamos cerca de 2.000 funcionarios y funcionarias de provincia de Buenos Aires de todos los organismos en 2 niveles. Trabajamos con los 135 municipios que hicieron la primera jornada y la segunda la hicieron más de 120 distritos. El primer nivel es en materia de sensibilización y el segundo de profundización. Para este año estamos planificando la formación de formadores y formadoras y la construcción de unidades en cada Ministerio.

Estela Díaz fue la coordinadora del Comité por la Liberación de Milagro Sala durante la gestión anterior. El 30 de diciembre pasado, el propio Kicillof mantuvo una videoconferencia con la dirigenta y pidió “no más lawfare”.

¿Qué opinas de la situación de Milagro Sala?

Me resulta doloroso que ella y las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru sigan presos, me parece muy injusto. Milagro fue la primera presa política del macrismo, por ser mujer, por indígena y por líder social. Para traer un sistema de injusticia y saqueo necesitaron el lawfare y ella fue un emblema de esa persecución.