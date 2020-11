Carla Vizzotti: "Hay que valorar lo que se hizo en el AMBA"

Después de que se conociera la cifra más baja de casos de COVID-19 después de casi 2 meses, la Secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti hizo referencia a la lucha de los argentinos ante la enfermedad: "Hay que valorar lo que se hizo en el AMBA".

La funcionaria del Ministerio de Salud dejó en claro que el Área Metropolitana de Buenos Aires "estuvo realmente a un paso de pasar una situación mucho más difícil". La referencia de Vizzotti fue con respecto a la situación de un posible colapso de camas. Las frase de Vizotti fueron en el programa Corea del Centro y, además, aseguró que "hay que valorar mucho lo que se hizo en AMBA".

La frase de Vizotti hizo referencia al trabajo de Axel Kicillof y de Horacio Rodríguez Larreta con respecto al plan detectAR y, además, al incremento de camas en diferentes hospitales. En el último informe del Ministerio de Salud, se supo que hay un 60% de camas ocupadas en todo el Área Metropolitana.

En este mismo sentido, la funcionaria habló de las vacunas y de la insólita polémica por las procedencias de las mismas. Al respecto, Vizzotti aseguró "Que no importa de que procedencia sea la vacuna. Podemos usarla, ver y si nos sirve la vamos a usar. Si sabemos que funciona, la vamos a usar". Por otro lado, también añadió que "si la vacuna no tiene un buen resultado no la vamos a seguir utilizando".

Buenos Aires sumó 1.309 y en total tiene 570.497. Por su parte, la Ciudad agregó 245 y en total hay 150.576 desde que llegó la enfermedad. El viernes pasado, el gobierno de Alberto Fernández tomó la decisión de que el AMBA pase del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) al Distanciamiento Social (DISPO).

La decisión se tomó en base a la baja sostenido de casos en la región y, además, a la cantidad de desocupación de camas que se está viviendo en la región desde las últimas 10 semanas. Por otro lado, todavía hay termo sobre lo que pasa en el resto del país.